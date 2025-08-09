Ins Sandhayak llega a Singapur en su día nacional







Barco naval indio (INS) Sandhayak, primer buque de encuestas grande indígena de la India, llegó a la base naval Changi en Singapur El sábado para una visita de tres días, coincidiendo con las celebraciones del Día Nacional de Singapur, dijo un comunicado oficial.

La visita es un símbolo de la creciente cooperación marítima entre India y Singapur, particularmente en el campo de la hidrografía, que implica mapear y estudiar los pisos del mar y el océano. También refleja el creciente papel de la India en la diplomacia marítima y las asociaciones regionales, dijo.

«Indian Naval Ship Sandhayak, the first indigenous Survey Vessel Large (SVL) with state of the art hydrography capability entered Singapore on the momentous occasion of its National Day – August 9, 2025 for a three-day visit. The visit reaffirms India’s commitment to regional maritime cooperation and marks a significant step in strengthening bilateral hydrographic ties between the Indian Navy and Singapore’s maritime agencies, a statement issued por el profesional de defensa dijo.

INS Sandhayak está equipado con tecnología de encuestas avanzadas y tiene la capacidad de mapeo costero y profundo. También tiene búsqueda y rescate, operaciones de helicópteros e instalaciones médicas a bordo, lo que lo hace adecuado para misiones hidrográficas y humanitarias.

Durante la visita, el oficial al mando del barco se reunirá con funcionarios clave de Singapur, incluido el Sr. Gary Chew, el ayudante de hidrógrafo Jefe de Singapur, y el coronel Chauah Meng pronto, comandante de la novena flotilla de la Royal Singapur Marina de guerra (RSN).

Según el comunicado, INS Sandhayak fue comisionado en febrero de 2024 en presencia del Ministro de Defensa de la Unión. El barco tiene una capacidad de topografía costera y de aguas profundas a gran escala y es capaz de operaciones SAR/humanitarias con helicópteros a bordo y funciones hospitalarias.

Además, dijo que la visita inaugural del barco a Singapur tiene como objetivo facilitar los intercambios técnicos y profesionales y los compromisos de apoyo hidrográfico sostenido.

«Las actividades clave durante la visita incluyen el llamado al Sr. Gary Chew, el ayudante de hidrógrafo jefe, Singapur y la llamada de cortesía sobre el Coronel Chauah Meng Soon, Comandante Novena Flotilla, Royal Singapur Navy (RSN) por el Oficial Comandante. Otras actividades incluyen la visita del personal de la Marina Real de Singapur a bordo y exhibición de la Capacidades Hidrográficas de la Armada India. India (HCI) a bordo también está programado como parte de la visita «, dijo el comunicado.





