Ins Nistar participa en simulacros de rescate de submarinos globales en Singapur







Ins Nistar, el buque de soporte de buceo de la India construido indígena, ha llegado a Singapur Para participar en el ejercicio del Pacífico hasta 2025 (XPR25), un prestigioso ejercicio internacional de rescate submarino.

Hablando con ANI, el oficial al mando Amithro Banerji destacó los roles duales de Ins Nistar, realizando operaciones de buceo de aguas profundas y sirvió como una nave nodriza para el vehículo de rescate de inmersión profunda (DSRV) para misiones de rescate submarino.

«Ins Nistar es un buque de apoyo de buceo con dos roles principales. El primero es llevar a cabo operaciones de buceo en mares profundos, a las claras profundidades … el segundo es llevar a cabo tareas de nave no

El barco se construye indígenas en Hindustan Shipyard Limited, y es el primero de su clase, entre los dos buques de soporte de buceo que se están haciendo. El primer barco, Ins Nistar, fue comisionado el 18 de julio. El barco tiene 120 metros de longitud y desplaza 10,000 toneladas. Dado que el DSRV está a bordo, la longitud aumenta aún más a 134 metros.

El barco está construido para llevar a cabo los roles que se han especificado. Oficial a cargo de la unidad de rescate submarino al este de la Comando Naval del EsteEl Capitán Vikas Gautam, enfatizó el orgullo de participar en XPR25, subrayando la dedicación de la India para salvaguardar submarineros en todo el mundo. La participación de Ins Nistar refleja las crecientes capacidades marítimas de la India y la cooperación con las marinas internacionales.

«It`sa matter of great pride to be participating in XPR25, which is globally recognised as the most comprehensive and collaborative exercise dedicated to submarine rescue in the world… The exercise is being conducted in two phases. The harbour phase from 15th to 21st of September and the sea phase from 21st to 29th of September. Our presence here in the exercise reflects upon our enduring commitment towards safeguarding the lives of submariners, not just of Nuestra armada pero también de otras armadas que pueden requerir ayuda en el mar … nosotros, de la unidad de rescate submarino, este, actualmente estamos ejerciendo aquí en Singapur, embarcado en Ins Nistar se embarca junto con su profundo recipiente de rescate (DSRV) … «, dijo Gautam a Ani.

Marina indiaEl último buque de soporte de buceo (DSV) diseñado y construido en indígena, INS NISTAR, hizo su llamada de puerto de soltera en Changi, Singapur, el 14 de septiembre. El barco, que funciona bajo el comando y el control del oficial de la bandera al mando de la flota oriental, participa en el ejercicio multinacional Pacífico hasta 2025 (XPR 25) que comenzó el 15 de septiembre.

Ins Nistar, comisionado el 18 de julio, es un brillante ejemplo de la autosuficiencia de la India y el progreso hacia el logro de Aatmanirbharta en la construcción naval y ha podido lograr más del 80% de indigenización. El barco con su sonda de exploración lateral, la clase de trabajo y observación ROV y los expansivos sistemas de buceo en aguas profundas llevará a cabo el papel de la nave nodriza (moship) para el vehículo de rescate de inmersión profunda (DSRV).

El ejercicio del Pacífico alcanza 2025, al organizar Singapur, está viendo la participación de más de 40 naciones como participantes activos u observadores. El ejercicio se realiza en dos fases, a saber, la fase de puerto y mar.

La fase de puerto de una semana implica discusiones en profundidad sobre los sistemas de rescate submarino, los intercambios de expertos en la materia (SMEE), el simposio médico y las visitas a la cubierta cruzada entre las naciones participantes.

La fase marina del ejercicio presenciaría Ins Nistar y SRU (e) participando en múltiples operaciones de intervención y rescate con activos participantes en el Mar del Sur de China.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente