INS Imphal se une a la Marina de los EE. UU. Para el ejercicio naval







El destructor de misiles guiados indígenas INS IMPHAL participó en un ejercicio de pasaje (Passex) con el destructor de misiles guiados de la Marina de los EE. UU. USS Gridley (DDG 101) en el Mar Arábigo el 29 de septiembre de 2025, dijo un comunicado oficial.

Dijo que los dos buques de guerra llevaron a cabo una serie de actividades conjuntas, que incluyen maniobras tácticas, vuelo cruzado y capacitación antipiratería VBSS (visita, tabla, búsqueda e incautación). Los equipos también compartieron las mejores prácticas y procedimientos operativos para mejorar la interoperabilidad entre las dos armadas.

Después de completar el ejercicio, ambos barcos continuaron con sus misiones programadas, según el comunicado.

La Armada de la India declaró que tales ejercicios ayudan a fortalecer la cooperación marítima y construir lazos más fuertes entre el indio y Estados Unidos Navies, dijo.





