Inquietando a RI, el ejército australiano habla abiertamente sobre el Acuerdo de Defensa con Papua Nueva Guinea

Jacarta – Comandante de las Fuerzas Armadas Australia (ADF) El almirante David Johnston explica la firma acuerdo defensa con Papúa Nueva Guinea (PNG) recientemente al gobierno de Indonesia.

Se sabe que el Primer Ministro australiano, Anthony Albanese, y el Primer Ministro de Papúa Nueva Guinea, James Marape, firmaron el Acuerdo Pukpuk el 6 de octubre en Canberra. En el acuerdo de defensa, cada país está obligado a ayudarse mutuamente en caso de ataque militar.

Johnston dijo que el acuerdo bilateral de defensa era uno de los esfuerzos de Australia para fortalecer las asociaciones de defensa en toda la región para la resiliencia colectiva y abrió oportunidades para una cooperación más estrecha con Indonesia.

«Creemos que este acuerdo realmente abrirá oportunidades para una cooperación más estrecha entre nuestros tres países», dijo. Comandante en Jefe de las Fuerzas de Defensa de Australia (ADF) El almirante David Johnston en una conferencia de prensa tras reunirse con el Ministro de Defensa, Sjafrie Sjamsoeddin, en Yakarta, el viernes 17 de octubre de 2025.

El Comandante Johnston enfatizó que el Acuerdo Pukpuk refleja la profunda confianza entre Australia y Papúa Nueva Guinea y la creencia mutua en una región del Pacífico libre, pacífica y soberana.

Australia cree que todo lo que contribuya a la seguridad y la estabilidad regionales, incluido el Acuerdo Pukpuk, reportará beneficios a Indonesia, Australia y a la región en su conjunto.

«Este acuerdo no cambia nuestro compromiso bipartidista a largo plazo con la soberanía y la integridad territorial de Indonesia, un compromiso que sigue firmemente arraigado en el Acuerdo de Lombok», subrayó Johnston.

Promesa abierta

El Comandante de la ADF explicó que desde que se anunció la iniciativa a principios de este año, las notificaciones se hicieron de forma abierta para que se pudieran entender claramente los objetivos y enfoques de los dos países.

Australia y Papua Nueva Guinea, incluido él mismo, también llevan a cabo consultas periódicas para garantizar que los objetivos del acuerdo puedan entenderse bien en Indonesia.

«He discutido esto con el Comandante en Jefe (General Agus Subiyanto del TNI), así como con el Ministro Sjafrie. Sé que nuestros ministros también han discutido esto directamente con sus socios. Estamos muy contentos de que Indonesia vea esto como un fortalecimiento de nuestros acuerdos colectivos», dijo.