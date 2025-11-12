Inquebrantable, Obell es Campeón Nacional de Drift 2025

VIVA – Joven vagabundo talentoso, Ahmad Rofbell Ardante Sahroni o quien familiarmente se llama Obell, se coronó oficialmente como campeón absoluto de Indonesia Deriva Serie (IDS) 2025.

Este logro se logró después de una actuación brillante en la ronda final de la Ronda 5 que se celebró en el Estadio Mandala Krida, Yogyakarta, los días 8 y 9 de noviembre de 2025.

En representación del equipo ASC Monster Drift, Obell terminó con éxito en el segundo lugar y se convirtió en el mejor clasificado en la ronda final. Este resultado reforzó su dominio a lo largo de la temporada, además de asegurarle el título de Campeón General sin tener que esperar a los resultados finales de la carrera.

Compitiendo estrechamente con 12 drifters en la clase Pro 2 y un total de 50 participantes en todas las clases, Obell lució impresionante desde el comienzo de la clasificación. Obtuvo el máximo de puntos y estaba muy por delante (77 puntos) de su rival más cercano, Farrel Rafellyno, quien también es conocido como el hijo de la famosa YouTuber automovilística, Fitra Eri.

«Gracias a Dios, una temporada completa de lucha finalmente ha dado sus frutos. El apoyo de la familia, el equipo y los patrocinadores es el factor principal de este éxito. De las cinco rondas de este año, siempre he llegado a la final y he sido Top Qualifier tres veces. La consistencia y el trabajo en equipo son realmente las claves principales», dijo Obell a los periodistas el domingo.

En la ronda final, las condiciones climáticas hicieron que la situación fuera aún más tensa. Una fuerte lluvia cayó sobre la pista de Mandala Krida y dejó la superficie de la pista muy resbaladiza. Sin embargo, el joven vagabundo aún pudo mantener la concentración y el ritmo hasta la meta.

«Tan pronto como cayó la lluvia, el agarre cambió por completo. Pero seguimos luchando hasta el final. Lo importante es poder dar los mejores resultados y cerrar la temporada con orgullo», dijo Obell con una gran sonrisa.

El gerente y equipo participante de ASC Monster Drift, Ronald, dijo que estaba orgulloso de los logros de su equipo. Consideró que este resultado es fruto del arduo trabajo y la constancia del equipo a lo largo de la temporada.

«El arduo trabajo de un año realmente valió la pena. De las cinco rondas, Obell siempre apareció en la final, convirtiéndose en el mejor clasificado tres veces, ganando el primer lugar dos veces y finalizando en segundo lugar tres veces. Es un logro extraordinario, especialmente en medio de la reñida competencia en la clase Pro 2», dijo Ronald.