Inpex Masela Investment IDR 345 billones, la cuestión de la compensación territorial en el centro de atención

Jacarta – Proyecto GNL BLOQUE Masela es uno inversión la mayor inversión extranjera directa en Indonesia, con un valor de alrededor de 20,94 mil millones de dólares estadounidenses o alrededor de Rp. 345,51 billones (suponiendo un tipo de cambio de 16.500 rupias por dólar estadounidense).

Está previsto que el proyecto comience a operar a finales de 2029 a 2055. El proyecto de inversión en el Bloque Masela también recibió el apoyo total de público Tanímbar.

Así lo afirmó Simon Batmomolin, uno de los jóvenes intelectuales de Tanimbar, quien dijo que en principio el pueblo de Tanimbar realmente apoya la inversión en el Bloque Masela.

«Realmente apoyamos la inversión en el Bloque Masela, porque se espera que pueda aumentar el crecimiento económico regional, absorber mano de obra y resolver la pobreza aguda en Tanimbar», dijo Simon en su declaración del miércoles 15 de octubre de 2025.

Altos funcionarios de Inpex Masela Ltd., en una conferencia de prensa en el área de Senayan, en el centro de Yakarta, el miércoles 9 de abril de 2025 Foto : VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

«Sin embargo, realmente lamentamos algunas de las políticas de Inpex «Masela realmente hirió los corazones de la gente de Tanimbar», dijo.

Explicó que la población de Tanimbar estaba muy decepcionada con la política de Inpex Masela, que sólo daba compensación de tierras residentes por un importe de 14.000 IDR por metro. Además, Inpex Masela también violó su compromiso de absorber trabajadores locales, especialmente durante la fase de construcción.

Al adquirir 27 hectáreas (ha) de terreno en la isla Nustual, Lermatang Village, para la ubicación del puerto de la refinería, Inpex Masela sólo le puso un precio de 14.000 IDR por metro. Este caso fue demandado por vecinos en el juzgado de distrito hasta que fue tramitado en la Corte Suprema, que luego fue ganado por Inpex Masela.

«Así que el precio sigue siendo de 14.000 rupias por metro. Esto está muy lejos de las esperanzas y aspiraciones de los residentes de Lermatang. Ese precio no es suficiente ni siquiera para comprar un kilogramo de arroz», dijo.

Mientras tanto, para la siguiente fase, Inpex necesita 662 hectáreas para la construcción de una planta de GNL, oficinas, dormitorios para trabajadores y otras instalaciones de apoyo. Por lo tanto, los residentes de Lermatang esperan un precio de adquisición de tierras de 350.000 IDR por metro.

«Esto está de acuerdo con los resultados de la reunión de residentes de la aldea de Lermatang, que se establece en el Reglamento de la aldea (Perdes) Número 3 de 2023», dijo.

A título informativo, se prevé que el Bloque Masela esté operativo a finales de 2029 y 2055, y se afirma que podrá generar ingresos de 150 mil millones de dólares estadounidenses o Rp. 2.543 billones al Producto Interno Bruto de Indonesia. También se espera que el proyecto pueda absorber una fuerza laboral de hasta 12.600 personas en la fase de construcción y 850 personas en la fase de producción.