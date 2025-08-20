Inosentio quiere arreglar el producto de la ley DPR que siempre es mala

Yakarta, Viva – El único candidato del juez de la corte Constitución (MK) Inosentius Samsul, que estaba tomando una prueba de viabilidad y propiedad por la Comisión III RPD RI, dijo que tiene una misión que no hará decisión lo que causa controversia.

Por esta razón, afirmó que mejoraría la calidad de las decisiones que eran fáciles de entender, se pueden implementar y poder ser una solución. El Inosentio se convirtió en candidato Juez de MK Para reemplazar el juez de MK, Arief Hidayat, quien inmediatamente se jubiló.

«Por lo tanto, se espera que en el futuro el Tribunal Constitucional realmente sea un lugar en el que se confía en poder resolver problemas y buscar justicia para cualquier persona», dijo Inosentius en el complejo del Parlamento, Yakarta, el miércoles.

Presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes III, Habiburokhman

Dijo que el Tribunal Constitucional como institución judicial tenía un poder judicial independiente, pero debe permanecer confiable y responsable. Según él, la independencia en cuestión es que el Tribunal Constitucional debe estar libre de la influencia o intervención de ciertos grupos.

Además, según él, el Tribunal Constitucional también debe estar libre de la suposición de que el Tribunal Constitucional siempre es cierto y el DPR no produce leyes de calidad. Consideró que tales formas de pensar deben abordarse.

«Entonces, el DPR, el producto se considera menos calidad o mala, a pesar de que hay muchas cosas que debemos solucionar esas formas de pensar. Ahora esto es lo que podría mejorar, lo que significa colocar el pensamiento de manera justa. Por lo tanto, la independencia no está influenciada por los pensamientos de grupos o grupos o el flujo de ciertos pensamientos», dijo.

Además, también afirmó que llevaría al tribunal constitucional a producir decisiones de calidad y podría contabilizarse en términos de razonamiento constitucional, racional, legal, beneficios y justicia para la comunidad.

La Comisión III de la Cámara de Representantes III mantuvo una prueba adecuada y adecuada (ajuste y prueba adecuada) del único candidato para jueces constitucionales que reemplazarían al juez constitucional Arief Hidayat, quien inmediatamente se retiró.

Presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes III Habiburokhman en el Complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta

El presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes III Habiburokhman dijo que el mecanismo para presentar un juez constitucional se llevó a cabo por selección objetiva, responsable, transparente y abierta activa, que se acordó en una reunión interna.

El único candidato para jueces constitucionales, a saber, Inosentius Samsul, es actualmente el jefe de la Agencia de Experiencia del Parlamento Indonesio. (Hormiga)