Innovación en el Mundial Sub-17 de 2025, la selección nacional de Indonesia Sub-17 prueba la nueva tecnología ‘Tarjeta VAR’

Doha, EN VIVO – Selección Nacional de Indonesia Sub-17 vivirá una nueva experiencia en el evento Mundial Sub-17 2025 que se celebrará en Qatar. Esta edición del torneo es un momento histórico porque la FIFA introducirá un nuevo sistema llamado “tarjetas NUESTRO” (Tarjeta de Vídeo Asistente de Árbitro), que se implementará por primera vez en competiciones oficiales.

Lanzado desde la página oficial KitaGaruda.id, este sistema de tarjetas VAR es una innovación que permite a los entrenadores solicitar directamente una revisión de las decisiones del árbitro en determinados momentos del partido.

Con esta nueva característica, los entrenadores pueden participar más activamente para garantizar la equidad en el campo. El sistema está diseñado para que decisiones importantes como penaltis, tarjetas rojas o goles controvertidos puedan revisarse de forma más rápida y transparente.

Jugador de la selección indonesia sub-17

«Con este sistema, los entrenadores pueden sentirse más involucrados en los momentos importantes en el campo», escribe el informe.

Para el equipo de Garuda Asia, esto es sin duda un desafío y una nueva experiencia. Además de tener que centrarse en enfrentarse a rivales fuertes del Grupo H, como Zambia y Brasil, también tienen que adaptarse a un sistema de partidos diferente al anterior.

Se espera que la implementación del sistema de tarjetas VAR proporcione una atmósfera de partido más justa y con menos controversia. La FIFA también considera que esta innovación es un paso importante en la evolución de la tecnología del fútbol moderno.

Como representante del sudeste asiático, Selección Nacional de Indonesia Sub 17 Ahora tenemos una oportunidad única de ser parte de la historia de la aplicación de nuevas tecnologías en el escenario mundial.