Innovación de productos, Tostem conecta el espacio y la vida diaria

Yakarta, Viva – Marca ventana Y la puerta de aluminio japonesa, Tostem, introdujo la última innovación temática que conectó el espacio vital. Esta innovación está destinada específicamente a mejorar la calidad diaria, realizada a través de producto interior Una casa llamada Serie Interior en 16.

En IndobuildTech 2025, la serie In16 Interior presente se presenta con tres productos superiores, a saber puerta colgante (Puerta colgante), puerta de giro (puerta oscilante) y divisor fijo (Partición fija). Los tres priorizan las funciones óptimas de conexión del espacio y garantizan la conectividad visual entre los espacios al máximo.

«IN16 es el primer producto de Tostem que está completamente diseñado por nuestro equipo de diseño global en Japón. El agarre, el alto tamaño, el grosor y la posición de todos los dispositivos están hechos con un equilibrio perfecto», dijo Hirokazu Morokuma, líder de marketing de la región de Asia de Lixil Housing Technology, citado desde su declaración, sábado 3025.

El lanzamiento de In16 en Tostem Pavilion está diseñado para enfatizar la relación del espacio vital y la vida cotidiana. Indobuildtech 2025 también agradeció entregando dos premios para el pabellón Tostem: lo mejor de las mejores ventanas y puertas de aluminio residencial y la mejor cabina de colaboración.

Ahora, al presentar productos exteriores e interiores, Tostem confirma su compromiso como un proveedor de soluciones residenciales más holísticas.

«Queremos asistir no solo como una marca de ventanas, sino como un proveedor de soluciones integrales para el hogar. Por lo tanto, el lanzamiento de IN16 es un primer paso importante este año. Esta serie interior es un paso para conectar el espacio vital», concluyó.

