Innovación de productos reciclados, subsidiaria empresarial de mapas lanza Aventrail Road to Trail Sandal

Yakarta, Viva – PT Mitra adi perkasa TBK (MAPI) A través de su subsidiaria, PT Map Active Adiperkasa TBK, introducido producto El último Teva está en la forma sandalia Aventrail Road to Trail (R2T).

Sports Brand Marketing Gerente de MAP Active, Martina Harianda Mutis explicó, como su nombre sugiere Road to Trail (R2T), estas sandalias apoyan el dualismo del estilo de vida de la sociedad moderna, comenzando desde explorar la naturaleza hasta caminar en carreteras pavimentadas.

«La suela tiene una tecnología de goma de araña multidimensional con orejetas de 3.5 mm, lo que hace que los pasos sean más agarrados en el terreno arenoso y rocoso, como a menudo en el área de curación favorita de la comunidad urbana, a saber, en el bosque de la ciudad de GBK hasta el viaje a Batu Karas», dijo Martina en su declaración, lunes 15 de septiembre de 2025.

Ilustraciones de trekking, escaladores de montaña, senderismo

Agregó que el Teva Aventrail R2T estuvo presente como una innovación de calzado de estilo de vida, para responder a esas necesidades. «Además, su apariencia moderna con colores neutros hace que sea realmente adecuado llevar pasar el rato Con amigos «, dijo.

Martina agregó, la sandalia de la entresuela fue apoyada por la tecnología Lite-Crromf, que hizo que los pasos se sintieran cómodos y receptivos. Esto se agregó con amortiguación suave, que redujo la presión sobre las piernas cuando se usa todo el día llena.

«Por lo tanto, el Teva Aventrail R2T también puede acompañar las demandas de los viajes al trabajo, como sandalias de combate que pueden acompañarlo para acceder a atascos de tráfico con trenes, autobuses o vehículos privados, antes de cambiar con zapatos de trabajo», dijo Martina.

La función de tensión W en la parte superior de las sandalias tiene tres puntos ajustables con correa de velcro. Esta característica está diseñada para admitir la comodidad y la estabilidad de los pies del usuario.

Cuando se usa para actividades como el trekking, la correa se puede apretar para que las sandalias se acercan a los pies, ayudando a minimizar la energía desperdiciada. Por el contrario, para actividades casuales, la correa se puede aflojar para proporcionar una sensación más gratuita y cómoda al relajarse.

En un esfuerzo por apoyar un estilo de vida más sostenible y respetuoso con el medio ambiente, Martina detalló que la correa en la sandalia de Aventrail R2T Teva hecha del 52 por ciento de los representantes, a saber, el poliéster reciclado que se origina en botellas de plástico usadas, desechos de tela, plástico que polulan el mar y los desechos de yarn.

«La sección superior de malla también utiliza materiales respetuosos con el medio ambiente que consisten en 27 por ciento de nylon y 33 por ciento de poliéster reciclaje«Dijo.

Para obtener información, el Teva Aventrail R2T viene con una opción de oliva oscura/peridot y negro/carbón para la colección de hombres y agrupar azul/azul polvoriento, y malvavisco/caléndula en la colección de mujeres. Las sandalias de Teva Aventrail R2T ahora están disponibles en la tienda en línea fuera de línea y Teva con precios que comienzan en RP 1,999,000.