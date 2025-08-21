Innovación de Pertamina SAF del aceite de cocina usado, primero en el sudeste asiático

VIVA – Pertamina Acabo de hacer el primer vuelo de combustible de aviación sostenible pertamina (Safón) hecho de aceite de cocina usado estándar (UCO) o Aceite de cocina usado Uso de aerolíneas Encendedor. La innovación de Pertamina SAF es la primera en el sudeste asiático.

Leer también: Pertamina Patra Niaga comienza a Avtur desde el aceite de cocina de producción local



El presidente del presidente de Pertamina, Mochamad Iriawan, reveló que Pertamina SAF es una forma del compromiso del Grupo Pertamina para la Misión de Oro de Indonesia 2045. De modo que el abundante potencial de recursos naturales será más fácil de hacer si Pertamina Group Hetting and Subpold coopere bien.

«Este lanzamiento es una forma del compromiso de Pertamina con la misión de oro 2045 de acuerdo con las expectativas del Presidente sobre el gobierno. Pertamina SAF es una prueba de la innovación de Pertamina no solo para detenernos en nosotros, sino también desarrolla Indonesia con un cielo limpio. Indonesia tiene abundantes recursos naturales, y esta ventaja es una gran oportunidad para Indonesia en la transición mundial líder. Certificación (Certificación (ISCC), I Hope no es una gran oportunidad, sino que también es una gran oportunidad, también es una gran oportunidad, por lo que usa la Otración, sino que también es una gran oportunidad. Aerolíneas para que podamos exportar «, explicó Iriawan.

Leer también: Aumente la alfabetización energética, la socialización de pertamina de los premios de periodismo pertamina 2025 al extremo occidental de Indonesia



El presidente del presidente de Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, dijo que Pertamina SAF marcó el hito inicial del desarrollo comercial futuro de Pertamina e Indonesia. Porque, Pertamina ha logrado lograr hitos como un campeón regional SAF porque es la única compañía que puede crear ecosistemas aguas arriba-SAF en la región de la ASEAN.

«Según la prueba, la producción de SAF de Pertamina puede reducir las emisiones de carbono en un 84% en comparación con los combustibles avturales convencionales. Este logro es una forma de contribución de Pertamina a Indonesia. Incluso haciendo de Pertamina SAF el primer producto SAF en Indonesia y el sudeste asiático», dijo Simon.

Leer también: Pertamina SAF fomenta la economía circular de la comunidad y la reducción de las emisiones ambientales



El subdirector de Pertamina, Oki Muraza, agregó que con la optimización de este ecosistema SAF, Pertamina se dirige a ser el principal proveedor de combustibles de aviones ecológicos, no solo en Indonesia sino también en la región del sudeste asiático. No solo doméstico, sino también extranjero.

«El potencial del aceite de cocina usado en Indonesia es muy grande, por lo que esperamos que Indonesia se convierta en el centro de este productor de combustible de aviación sostenible, y sus ideales en el futuro pueden convertirse en un centro regional en la ASEAN», agregó Oki.

Pertamina hizo oficialmente el vuelo inaugural de Pertamina Sostenible Aviation Fuel (SAF) hecho de aceite de cocina usado. Este vuelo fue realizado por la aerolínea de Pelita Air, una subsidiaria de Pertamina, con la ruta de vuelo Yakarta – Bali en la Terminal 3 del aeropuerto de Soekarno Hatta, Yakarta, el miércoles de agosto de 2025.

Pertamina como compañía líder en el campo de la transición energética, se compromete a apoyar el objetivo Net Cero Emission 2060 al continuar fomentando los programas que tienen un impacto directo en los logros de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG). Todos estos esfuerzos están en línea con la aplicación de ambiental, social y de gobierno (ESG) a lo largo de la línea y operaciones de negocios de Pertamina.