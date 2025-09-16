Innova Zenix vs Destinator, MG Geber Producción y peligros del código de estacionamiento QR

Yakarta, Viva – El lunes 15 de septiembre de 2025, Viva Automotive Volver a presentar noticias automotrices que atraen la atención del lector. A partir de la comparación Innova Zenix y destinador para advertir sobre fraude Código QR Estacionamiento, estos artículos deben ser leídos. La siguiente es una lista de los artículos más populares hoy en día que son informativos y relevantes para usted.

1. Comparación de Toyota Innova Zenix vs Destinador de Mitsubishi

Toyota Innova Zenix y Mitsubishi Destinator compiten como un automóvil para siete pasajeros favoritos de familias indonesias. Innova Zenix ofrece opciones híbridas con combustible, mientras que los destinadores son superiores con un turbo de alto turbo y una alta distancia al suelo. Consulte una comparación completa para determinar su mejor opción. Leer más.

2. Mg4 eV Benery, la producción está lauchada

Los autos eléctricos MG4 en China vendieron más de 26 mil unidades en dos semanas, lo que obligó a SAIC a aumentar la capacidad de producción. Con los precios que comienzan desde RP150 millones y una distancia de hasta 530 km, Mg4 es la prima donna del mercado EV. El programa de garantía de entrega también atrae la atención de los consumidores. Leer más.

3. Tenga cuidado con el estacionamiento de fraude en código QR

Los pagos de estacionamiento a través del código QR ahora abundan, pero las pegatinas QR falsas son una amenaza en muchas ciudades. Los conductores están dirigidos a sitios falsos que roban datos personales y financieros. Los expertos en seguridad de Siber recomiendan verificar los nombres de los comerciantes y usar aplicaciones oficiales para transacciones seguras. Leer más.