Innova Reborn sigue vendiéndose, BYD MPV Rp. 400 Millones, al Suzuki Satria Pro

Jacarta – La competencia en el mundo del automóvil se intensificará hacia finales de 2025. Desde el segmento de los coches familiares hasta las motos deportivas, cada fabricante compite para presentar innovaciones y sorpresas en los precios. Durante todo el sábado 8 de noviembre de 2025, los lectores VIVA Automotriz La mayoría destaca las tres novedades siguientes: empezando por el prestigio legendario del Toyota Innova, el avance BYD en el mercado híbrido, hasta el lanzamiento de la nueva moto de Suzuki.

Lea también: El monovolumen híbrido BYD se vende a partir de 400 millones de IDR



1. Innova Renace Aún no ha perdido su popularidad, a pesar de que el precio es tan alto.

Lea también: Más popular: Jaecoo J5 EV Rp. 249,9 millones, descuento fiscal de fin de año y nuevo monovolumen de BYD



Aunque ahora están apareciendo muchos modelos nuevos, se ha demostrado que el Toyota Innova Reborn todavía tiene un fuerte imán en los corazones de los consumidores indonesios. Los precios más altos no han reducido el interés de la gente; de ​​hecho, la demanda ha aumentado en varias áreas. ¿Cuál es el secreto detrás del atractivo perdurable de este legendario monovolumen? Leer más.

2. El monovolumen híbrido BYD se vende a partir de 400 millones de IDR

Lea también: El nuevo monovolumen de BYD se lanza mañana, más barato que el Denza



El fabricante chino BYD ha logrado otro gran avance al lanzar un monovolumen híbrido con un diseño moderno cuyo precio ronda los 400 millones de euros. Se afirma que este automóvil ofrece una extraordinaria eficiencia de combustible y características equivalentes a las de los automóviles premium. ¿Es esta una señal de que la era de los coches híbridos asequibles en Indonesia realmente ha comenzado? Leer más.

3. Eche un vistazo a la sofisticación de Suzuki Satria Pro que se lanza hoy

Suzuki lanzó oficialmente la Satria Pro, una motocicleta deportiva que se prevé será la sucesora de la gloria de la Satria F150. La nueva apariencia es más agresiva, con tecnología que lo hace aún más potente y eficiente. ¿Qué tipo de funciones avanzadas están integradas y a cuánto se venden en el mercado? Leer más.