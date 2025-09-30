Innalillahi, presidente de los asuntos económicos de MUI, Lukmanul Hakim murió

Yakarta, Viva – La triste noticia volvió a los musulmanes indonesios después del presidente Mui Campo económico KH Lukmanul Hakim según se informa morir.

Esta triste noticia fue entregada directamente por el Secretario General de Mui Amirsyah Tambunan. Amirsyah dijo que Kiai Lukman murió en el Hospital Harapan Kita Heart, Yakarta, alrededor de las 12.00 WIB el martes.

«En nombre del Consejo del Consejo de Ulema de Indonesia, el Consejo de Ulema indonesio dijo Inna Lillahi wa inna Ilaihi Rajiun. Oramos por él finalmente Hayat Husnul Khatimah, la familia dejada se le da paciencia», dijo Buya Amirsyah en Yakarta el martes.

Buya Amirsyah recordó la figura de Kiai Lukman como presidente de la MUI en la economía y presidente del Instituto Mui Waqf que era muy activo. El fallecido durante su vida también fue el director presidente de Lppom Mui.

«Esperemos que esta sea una organización benéfica para él. Se espera que la familia pueda emular su progreso», dijo Buya Amirsyah.

Buya Amirsyah reveló que Mui se sintió muy perdido con la muerte de Kiai Lukman.

Antes de su muerte, Kiai Lukman se convirtió en el presidente de la Conferencia Nacional Xi Mui (Munas), que tendrá lugar del 20 al 23 de noviembre de 2025 en el Hotel Mercure Ancol en el norte de Yakarta.

Buya Amirsyah rezó para que el difunto Kiai Lukman fuera perdonado de todos sus pecados y aceptado por Allah Todopoderoso. (Hormiga)