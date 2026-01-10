¿Inmune a la ley? La serie de controversias de Richard Lee que escapó a la policía

Jacarta – Doctor y celebridad de Instagram Richard Lee volverá a la atención pública a principios de 2026. El nombre de esta doctora de belleza de Palembang, en el sur de Sumatra, está siendo ampliamente discutida nuevamente después de que la Polda Metro Jaya la nombrara oficialmente sospechosa.

A pesar de su condición de sospechoso, Richard Lee no fue arrestado, lo que desató una acalorada discusión entre los internautas que cuestionaron si estaba por encima de la ley. ¡Vamos, desplázate más!

La siguiente es una serie de controversias que han resurgido y resaltadas por el público resumidas de diversas fuentes.

1. Fue arrastrado a un caso de protección al consumidor pero no fue arrestado

Richard Lee fue nombrado sospechoso basándose en un informe del Detective Doctor, también conocido como Doktif, sobre presuntas violaciones de la Ley de Protección al Consumidor. El informe se refiere a productos y servicios de tratamiento en la clínica de belleza de Richard Lee que fueron cuestionados por sus colegas.

Este hombre, nacido en Palembang, el 11 de octubre de 1985, respondió a la citación del investigador el miércoles 7 de enero de 2026 en Polda Metro Jaya. Cuando apareció vistiendo una camiseta blanca, Richard Lee optó por guardar silencio y se mostró reacio a dar declaraciones al equipo de medios. Su situación, que sigue en libertad tras la investigación, también ha suscitado especulaciones en la esfera pública.

Médico de belleza Richard Lee

La vieja controversia de Richard Lee ha vuelto a surgir, una de las cuales es su enemistad con la actriz Kartika Putri en 2021. El conflicto comenzó cuando Richard Lee criticó los productos para el cuidado de la piel promocionados por Kartika Putri.

Esta crítica fue considerada difamatoria y dio lugar a un informe policial. En un antiguo vídeo vuelto a subir por Doktif, Kartika Putri enfatizó que ella no era la causa principal de los tratos de Richard Lee con las autoridades.

3. Pelea con Farel Aditya

Richard Lee también tuvo un conflicto con el TikToker del sur de Sumatra, Farel Aditya. La relación entre los dos se tensó después de que Farel acusara a Richard Lee de explotación en el contenido de YouTube.

Farel también admitió que no recibió ningún pago por aparecer en el podcast.

4. Confesión de robo de casa que acabó en truco

Richard Lee sorprendió al público al admitir que su clínica en Padang, Sumatra Occidental, sufrió robos antes de comenzar a funcionar.

Sin embargo, más tarde se dijo que esta confesión era sólo un truco de contenido, que nuevamente erosionó la confianza del público.