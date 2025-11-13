Inmigración del Sur de Yakarta abre un puesto para quejas de extranjeros en la ciudad de Kalibata

Jacarta – Kantor Inmigración Especial de clase I para personas que no pertenecen al TPI del sur de Yakarta inaugura un puesto de quejas de inmigración en un apartamento ciudad de kalibataSur de Yakarta, miércoles 12 de noviembre de 2025.

El jefe de la Oficina de Inmigración del Sur de Yakarta, Bugie Kurniawan, dijo que esto se hizo para fortalecer la supervisión de la movilidad de los extranjeros (Hacer) en zonas residenciales densamente pobladas y al mismo tiempo abrir canales de participación para los residentes.

«Este puesto es una innovación de servicio público y un control participativo. Los ciudadanos pueden informar de forma directa, rápida y humana», afirmó Bugie Kurniawan, en su declaración oficial, citada el viernes 14 de noviembre de 2025.

Destacó que el éxito del seguimiento de los extranjeros depende realmente de la cooperación entre la comunidad, las autoridades judiciales y los administradores de zona.

El jefe de Inteligencia y Control de Inmigración, Prihatno Juniardi, dijo que este programa fue creado como seguimiento de la dirección del Ministro de Inmigración y Correccionales, Agus Andriantolo que fomenta la supervisión con base tecnológica y un enfoque humanista. Según Prihatno, el puesto de denuncia estará atendido por piquetes todos los días laborables de 10.00 a 13.00 horas.

«Nuestros agentes estarán en alerta y listos para recibir informes directamente de los residentes de la ciudad de Kalibata», explicó.

Añadió que, además de recibir quejas, este puesto también brinda servicios de consulta de pasaportes y recopilación de datos sobre el número de extranjeros que viven en la ciudad de Kalibata.

«Queremos saber cuántos extranjeros viven aquí. Esperamos que este puesto pueda contribuir a la creación de un entorno seguro y confortable», afirmó.

Para ponérselo más fácil a los ciudadanos, el Departamento de Inmigración ha preparado un sistema de notificación dual, en línea Y desconectado. Se distribuirán folletos y pegatinas con enlaces para denunciar en puntos estratégicos del apartamento. A través de este enlace, los residentes simplemente completan un formulario digital que está directamente conectado con el administrador de Inmigración.

«Los periodistas pueden seguir el progreso del informe en línea o fuera de línea. Nuestros agentes siempre están listos para responder», añadió Prihatno.

«Actualmente, el puesto de quejas de inmigración en el nuevo apartamento está en la ciudad de Kalibata. No hay uno en otros lugares. Esperemos que en el futuro pueda ser emulado o imitado», dijo.