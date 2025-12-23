Inmigración confirma que a la actriz porno Bonnie Blue se le negó la entrada a RI durante 10 años

Denpasar, Viva – Kantor Inmigración TPI Especial Clase I Ngurah Rai propuso una prohibición de 10 años contra estrella porno de Inglaterra con las iniciales TEB aka bonnie azul a partir del 12 de diciembre de 2025, tras violaciones de la ley y uso indebido de permisos de residencia mientras se encontraba en Bali.

Esta confirmación fue transmitida por el director general interino de Inmigración, Yuldi Yusman, para corregir la declaración de Bonnie Blue a medios extranjeros, que afirmaban que sólo llevaba seis meses detenida.

«Bien, [kami tangkal selama] 10 años, no seis meses como dice el vídeo», dijo Yuldi a la prensa en una declaración escrita en Yakarta, el lunes 22 de diciembre de 2025.

Explicó que desde el 12 de diciembre de 2025, la Oficina de Inmigración de Clase I Especial para el puesto de control de inmigración de Ngurah Rai, Bali, propuso una prohibición de 10 años para Bonnie Blue.

La disuasión se transmitió a través de la carta número WIM.20-GR.03.02-19449, tras la violación de la ley y el uso indebido de los permisos de residencia por parte del creador de contenido para adultos mientras se encontraba en Bali.

Este caso comenzó con disturbios públicos por las actividades de Bonnie Blue y decenas de ciudadanos extranjeros (WNA) que se consideraban perturbadores del orden público.

Bonnie y decenas de otros extranjeros fueron arrestados por la policía de Badung en un estudio en el área de Pererenan el 4 de diciembre bajo sospecha de crear contenido. pornografía.

Aunque los resultados del examen de las pruebas mostraron que había vídeos para adultos, la policía afirmó que no se cumplían los elementos delictivos porque el contenido sólo pretendía ser documentación personal y no se difundió ampliamente.

Sin embargo, la policía todavía está procesando a los extranjeros en cuestión bajo sospecha de infracciones de tránsito porque Bonnie, que fue arrestada junto con LAJ (27), INL (24) y JJT (28), usó una camioneta con las palabras «Bonnie Blue’s Bangbus» para moverse por Bali con fines de contenido.

En un juicio por delitos menores, el Tribunal de Distrito de Denpasar declaró que Bonnie y LAJ eran culpables de violar el artículo 303 junto con el artículo 137 de la Ley número 22 de 2009 sobre tráfico y transporte por carretera.

Mientras tanto, en términos de violaciones de inmigración, Yuldi explicó que aunque las acusaciones de pornografía no fueron probadas, Bonnie y los extranjeros ingresaron a Indonesia con visas de visita a la llegada (VoA) que en realidad se utilizaron para actividades de producción de contenido comercial y tenían el potencial de causar malestar público.