Inmenso incendio en un popular club nocturno de la India deja 25 muertos

Nueva Delhi, VIVA – Al menos 25 personas fallecido en fuego genial que golpeó a club nocturno en el estado de goa, India. El incidente ocurrió alrededor de la medianoche del sábado 6 de diciembre de 2025, hora local, e inmediatamente desató el pánico.

Lea también: ¡Milagro! Toda su familia murió, un bebé de 3 meses sobrevivió a las inundaciones repentinas en Agam después de quedar atrapado en un árbol



La policía local afirmó que la mayoría de las víctimas eran personal de cocina de la discoteca. Sin embargo, se estima que entre tres y cuatro turistas también figuran en la lista de víctimas mortales.

Los vídeos que circulan en las redes sociales muestran filas de ambulancias y personal de emergencia luchando por evacuar a las víctimas. Se vio a varios heridos siendo trasladados de emergencia al hospital más cercano.

Lea también: El precio de la visa H-1B alcanza los 1.600 millones de IDR, la contratación de trabajadores indios de TI cae drásticamente



El Ministro Principal de Goa, Dr. Pramod Sawant, expresó su más sentido pésame por la tragedia.

«Estoy profundamente entristecido y ofrezco mi más sentido pésame a todas las familias afligidas en este momento de pérdida inimaginable», dijo.

Lea también: ¡Segundos de accidente mortal en Pulogadung! Pajero golpea dos ruedas, el conductor y la motocicleta mueren



Dijo que estaba revisando directamente la situación del incendio y asegurándose de que todo el manejo fuera óptimo. También confirmó que hubo heridos. «Los seis heridos se encuentran en condición estable y reciben el mejor tratamiento médico», dijo.

El jefe de la policía estatal dijo que los agentes trabajaron toda la noche para controlar la situación. Todos los cuerpos de las víctimas han sido recuperados.

El primer ministro de la India, Narendra Modi, calificó el mortal incendio como un acontecimiento «muy triste». Dijo que había hablado directamente con las autoridades de Goa sobre cómo manejar el impacto de esta tragedia.

Dijo que había hablado con el primer ministro de Goa y que «el gobierno estatal está brindando toda la asistencia posible a los afectados».

El gobierno del estado de Goa ordenó inmediatamente una investigación para revelar la causa del incendio.

«Esta investigación investigará la causa exacta del incendio y si se cumplieron las normas de seguridad contra incendios y las normas de construcción», dijo el Dr. Sawant.

«Los responsables se enfrentarán a las medidas más estrictas conforme a la ley; cualquier negligencia será tratada con decisión», añadió.

Mientras tanto, según el informe de Press Trust of India, el incendio del sábado se produjo debido a la explosión de un cilindro de gas, y la mayoría de las víctimas que murieron eran el personal de la cocina del club nocturno.