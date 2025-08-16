Inmediatamente calentado Manchester United vs Arsenal

Inglaterra, Viva – nueva temporada Liga Premier 2025/26 rodó oficialmente el sábado 16 de agosto de 2025 con una serie de emocionantes partidos listos para mimar a los fanáticos del fútbol en todo el mundo.

Leer también: ¡7 hechos calientes! Liverpool Open Premier League 2025/26 con una fiesta de 4-2 contra Bournemouth



Esta primera semana presenta duelos atractivos, incluido Big Match Antara Manchester United Y Arsenal Esa es la culminación de la atención.

Liverpool, como campeones defensores, intentará mantener su dominio, mientras que el Manchester City y el Arsenal están listos para desafiar con un equipo fortalecido.

Leer también: ¡Legítimo! Mees Hilgers puede jugar en la Premier League



Manchester United, con un nuevo reclutamiento, quiere romper las malas tendencias después de terminar en el 15º lugar la temporada pasada. También se espera que equipos promocionales como Sunderland, Burnley y Leeds United sorprendan.

Además, la liga inglesa esta temporada introdujo tecnología semiautomática para detectar fuera de juego y usar bolas nuevas de PUMA, reemplazando a Nike, para mejorar la calidad del juego.

Leer también: Dijo Gianluigi Donnarumma después de ser descartado por PSG



El partido clásico en Old Trafford es el foco principal, que reúne a dos gigantes ingleses con una larga rivalidad.

El Manchester United, bajo el cuidado de Ruben Amorim, fue fortalecido por nuevos jugadores como Benjamin Sesko y Matheus Cunha, mientras que el Arsenal dependía de Victor Gyokeres y Martin Zubimendi.

Mientras tanto, los campeones defensores Liverpool abrieron una nueva temporada en Anfield contra Bournemouth. Este duelo fue ganado por los Rojos 4-2. El horario ocupado en la primera semana es un punto de referencia para la fuerza y estrategia iniciales de cada equipo.

El siguiente es el calendario completo de la primera semana de la temporada 2025/26 de la Liga Inglesa:

Sábado 16 de agosto de 2025

– 02:00 WIB: Liverpool vs Bournemouth

– 18:30 WIB: Aston Villa vs Newcastle United

– 21:00 Wib: Brighton & Hove Albion vs Fulham

– 21:00 Wib: Nottingham Forest vs Brentford

– 21:00 WIB: Sunderland vs West Ham United

– 21:00 Wib: Tottenham Hotspur vs Burnley

– 23:30 WIB: Wolverhampton Wanderers vs Manchester City

Domingo 17 de agosto de 2025

– 20:00 Wib: Chelsea vs Crystal Palace

– 22:30 WIB: Manchester United vs Arsenal

Martes 19 de agosto de 2025

– 02:00 Wib: Leeds United vs Everton

(Hormiga)