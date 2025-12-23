InJourney optimiza 37 aeropuertos para atender a la comunidad en el pico de las vacaciones navideñas

Jacarta – Holding BUMN en el sector de la aviación y el turismo, PT Aviasi Wisata Indonesia (Persero) alias En viajeGarantizar la plena disponibilidad para el servicio. aeropuerto bajo InJourney Airports, para dar la bienvenida a las mejoras movimiento pasajero transporte aéreo en el período día festivo Navidad y Año Nuevo o nataru 2025-2026.

La directora presidenta de InJourney, Maya Watono, dijo que a través de un programa integral de transformación aeroportuaria, InJourney se compromete a brindar servicios aeroportuarios que sean más integrados, adaptativos y orientados a la experiencia del cliente (customer-centric).

«InJourney no sólo garantiza operaciones fluidas, sino que también construye aeropuertos como parte del ecosistema de viajes y turismo que proporciona valor añadido a la comunidad», dijo Maya en su declaración del martes 23 de diciembre de 2025.

La directora del programa de marketing y turismo de InJourney, Maya Watono, después de una conferencia de prensa en el edificio Sarinah, Yakarta, el miércoles 8 de mayo de 2024 Foto : VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

En el sector de la aviación, InJourney, a través de su filial InJourney Airports, está realizando preparativos operativos en 37 aeropuertos para garantizar viajes aéreos fluidos, seguros y cómodos durante la temporada alta de vacaciones de fin de año.

«InJourney garantiza que todos los aeropuertos estén alertados las 24 horas, para garantizar la disponibilidad de los servicios de vuelo para el público durante el largo período de vacaciones», dijo.

Se han realizado cuidadosos preparativos para anticipar un aumento del movimiento comunitario durante las vacaciones de Navidad de 2025-2026. Con la temporada de lluvias a finales de año, InJourney Airports está tomando diversas precauciones para mitigar las consecuencias del mal tiempo.

«A través de la coordinación con las aerolíneas, InJourney Airports se compromete a mantener la puntualidad y garantizar que la implementación de la gestión de retrasos se realice de acuerdo con las regulaciones aplicables», dijo.

El director principal de InJourney Airports, Mohammad Rizal Pahlevi, dijo que durante el período navideño, es decir, del 15 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026, se estima que el número de pasajeros de aviones a través de los aeropuertos de InJourney Airports aumentará un 4,1 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado a 10,5 millones de pasajeros.

«Todos los aeropuertos bajo el Aeropuerto InJourney han sido preparados para anticipar un aumento en el movimiento de pasajeros de aviones. Esperamos brindar comodidad y el mejor servicio a todos los usuarios de los modos de transporte aéreo», dijo Rizal.

Dijo que la buena colaboración entre las partes interesadas es el factor principal para el buen funcionamiento de las operaciones y los servicios aeroportuarios durante la temporada alta de Navidad.

«Se garantiza que el tráfico aéreo y los servicios a los pasajeros de aviones en los aeropuertos InJourney se desarrollarán sin problemas, incluido el tráfico pico del 20 al 21 de diciembre de 2025», dijo.