InJourney Airports atiende 62 mil movimientos de aeronaves durante el período navideño, eche un vistazo a los aeropuertos más transitados

Jacarta – PT Angkasa Pura Indonesia (En viaje Aeropuertos) Sucursales Aeropuerto Soekarno-Hatta Internacional (soetta), Tangerang, Banten, que atiende a 2,86 millones de pasajeros. aeronave sobre el flujo de salidas de Navidad y Año Nuevo (nataru) período 15 – 31 de diciembre de 2025.

El director presidente de InJourney Airports, Mohammad R Pahlevi, dijo que en total en 37 servicios aeroportuarios, InJourney Airports ha atendido a 8,23 millones de pasajeros de aviones.

«En total, alrededor de 8,23 millones de pasajeros de avión con 62.000 movimientos de aviones durante el período navideño», afirmó Pahlevi, citado el 2 de enero de 2026.

Reveló que, de los 8,23 millones de pasajeros, los aeropuertos más transitados en términos de pasajeros fueron Soekarno-Hatta Tangerang (2,86 millones de pasajeros), I Gusti Ngurah Rai Bali (1,18 millones de pasajeros), Juanda Surabaya (703 mil pasajeros), Sultan Hasanuddin Makassar (493 mil pasajeros) y Kualanamu Deli Serdang (380 mil pasajeros).

«Una preparación cuidadosa y una estrecha colaboración entre las partes interesadas son las claves principales para mantener la seguridad y al mismo tiempo proporcionar una experiencia de viaje memorable durante este flujo de salida», explicó.

Dijo que del 15 al 31 de diciembre de 2025, el mayor flujo de movimientos de pasajeros antes de Navidad se produjo el 24 de diciembre, es decir, alrededor de 543 mil pasajeros.

Luego, el mayor flujo de pasajeros antes del nuevo año se produjo el 28 de diciembre de 2025, ascendiendo a 531.140 pasajeros. En cuanto al total vuelo adicionales (vuelos extra) operados por la aerolínea alcanzaron los 1.725 vuelo adicional.

También explicó que la utilización del tiempo de slot (disponibilidad de horarios de salida y llegada de vuelos en el aeropuerto) fue bastante alta durante este flujo de salida de Nataru.

«La utilización acumulada de las franjas horarias en todos los aeropuertos ha alcanzado casi el 90%. Las franjas horarias son uno de los medios de producción, y una alta utilización indica que las operaciones aeroportuarias están funcionando de manera muy óptima durante la temporada alta a finales de este año», afirmó.

Al iniciar el nuevo año 2026, InJourney Airports ha hecho preparativos para atender el flujo de regreso de pasajeros de aviones. El flujo máximo de retorno se estima para los días 3 y 4 de enero de 2026.

«El enfoque principal de InJourney Airports en el flujo de retorno sigue siendo la seguridad y los aspectos de servicio en el aeropuerto. Todas las partes interesadas del aeropuerto continúan colaborando estrechamente para garantizar el buen manejo del tráfico aéreo y el movimiento de los pasajeros de los aviones», dijo. (Hormiga)