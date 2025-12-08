Inicio récord de los Denver Nuggets y dominio como visitante

Getty

Es bastante fácil defender La superestrella de los Denver Nuggets, Nikola Jokic cuando se habla del Jugador Más Valioso de la NBA de principios de temporada. Jokic promedia más de 29 puntos por partido, mientras lidera la NBA en asistencias (11,0) y rebotes (12,4) por partido también. Ya ganó el premio tres veces en las últimas cinco temporadas y terminó segundo los otros dos años. También puedes otorgar un premio al Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA cuando Denver ganó el título de la NBA en 2023.

Denver ha tenido un comienzo de temporada récord de la franquicia de 17-6, incluida una racha de 10 victorias consecutivas como visitante que también es un récord de la franquicia. Para tener una perspectiva, allá por 2023, cuando ganaron el primer campeonato en la historia del equipo, los Nuggets terminaron con un mediocre 19-22 fuera de casa.

El fantástico juego continuo de Jokic ha sido fundamental para el éxito de Denver, como siempre lo ha sido. Él es la definición de libro de texto de lo que realmente es un MVP. Pero lo que realmente ha llevado al equipo a su mejor comienzo es el juego del base Jamal Murray.

El rápido comienzo de Jamal Murray impulsa a Denver

En temporadas pasadas, el producto de Kentucky ha tenido problemas para mantenerse saludable, especialmente al comienzo de la temporada. Este año ha tenido un comienzo fantástico, promediando casi 25 puntos por partido y liderando a los Nuggets en minutos jugados por partido. También promedia casi siete asistencias por partido con sólo dos pérdidas y media de balón.

Una gira del este de tres juegos recientemente concluida vio a Denver ganar los tres, liderados por la dominante anotación de Murray. Después de anotar 52 en una victoria sobre el campeón defensor de la Conferencia Este Pacers de Indianaañadió 23 puntos y 12 asistencias en la victoria sobre Atlanta, y 34 puntos y cinco asistencias en la victoria en Charlotte.

Durante sus 10 años de carrera, Murray ha estado en su mejor momento en la postemporada, ganándose el apodo de “Jamal de playoffs.” Pero a pesar de una historia de actos heroicos en los playoffs, Murray nunca ha sido seleccionado para un equipo All-Star de la NBA. De hecho, el futuro miembro del Salón de la Fama Jokic nunca jugó junto a otro All-Star actual durante su década en Denver.

Ambas cosas podrían estar cambiando.

El nuevo formato All-Star de la NBA le da a Murray una mejor oportunidad de ser elegido

La NBA ha adoptado un nuevo formato para su retrasado Juego de Estrellas. Este año, en lugar de Este contra Oeste o “Equipo LeBron contra Equipo Giannis”, finalmente se unirán a la tendencia hacia la competencia internacional y tener una serie de “Estados Unidos contra el mundo» a mediados de febrero. Habrá dos equipos All-American compuestos por ocho jugadores cada uno, y un equipo de ocho hombres formado por jugadores internacionales. Murray, que es de Canadá, espera ser elegido para el «Equipo Mundial».

Mientras que Jokic, Shai Gilgeous-Alexander, Luka Dončić, Giannis Antetokounmpo y Victor Wembanyama (siempre que todos estén sanos y opten por participar) son prácticamente seguros para formar parte del lista del equipo internacionales necesario cubrir tres plazas más. ¿Podría Murray finalmente ser seleccionado para el equipo internacional por su sólido comienzo de temporada?

Habrá mucha competencia por esos lugares. Pascal Siakam de los Indiana Pacers sería sin duda uno de los favoritos, al igual que el gran hombre de Houston, Alperen Şengün. Josh Giddy de Chicago ha tenido un gran comienzo y también podría ser seleccionado. Las selecciones se harán independientemente de la posición del jugador, pero no espere que el “Team World” llegue a los juegos con escasez de personal en la posición de guardia. Por esa razón, Murray tiene quizás la mejor oportunidad de ser seleccionado.