Bosnia, vivo – FC Utrecht logró lograr un gran paso hacia Liga Europea Después de asegurar una victoria por 2-0 en un partido fuera de lugar en el primer tramo de la ronda de play-off, Weld Viernes Wib, 22 de agosto de 2025.

FC Utrecht ganó a Zrinjski Mostar en Bosnia, con posibles jugadores Equipo nacional indonesio Miliano Jonathans revelado como titular, según lo informado por la página oficial de la UEFA.

FC Utrecht muestra un rendimiento sólido en Bosnia en este partido. El objetivo de apertura se creó en el minuto 39 a través de un tiro penal ejecutado por David Min después de que el árbitro, quien fue asistido por VAR, decidió una violación de la mano por el defensor Mostar.

La penalización se dio después de que la cruz de Niklas Vesterlund golpeó la mano del defensor opuesto.

En la segunda mitad, Utrecht fortaleció su posición con el segundo gol en el minuto 85. Gijval Zechiel, quien parecía impresionante al comienzo de esta temporada, dio una cruz precisa a la pole lejano enterrado por Victor Jensen para garantizar la ventaja de dos goles.

Esta victoria da confianza al equipo de Ron Jans antes del segundo tramo en Utrecht la próxima semana.

Ahora se espera que Utrecht complete sus tareas en el partido de vuelta que se celebrará en el estadio Galgenwaard la próxima semana.

Aquí están los resultados de otros partidos de primer tramo en el play-off de la Europa League 2025/26:

Midtjylland 4-0 kups

Malmo 3-0 Sigma Olomouc

Fuego 2-1 AEK Larnaca

Panathinaikos 2-1 Samsunspor

Shkendija 2-1 ludogorets

Zrinjski Mostar 0-2 FC Utrecht

M. Tel Aviv 3-1 Dynamo Kyiv

Eslovan bratislava 0-1 niños pequeños

Lech famoso 1-5 Genk

Rijeka 1-0 PAOK

Aberdeen 2-2 FCSB

Lincoln 0-4 Braga

(Hormiga)