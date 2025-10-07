Ingresos de RP3.3 mil millones por año, este hombre no está orgulloso de ser un conserje y una vida simple

Yakarta, Viva -En Tokio, un hombre de 56 años vive una vida que parece simple, a pesar de que su cuenta almacena riqueza que está lejos de la palabra habitual. Él es Koichi Matsubara.

Recibió más de US $ 203,000 por año o alrededor de RP3.35 mil millones de propiedad Alquiler de inversiones y cartera, pero aún así elige trabajar como conserje en un edificio de apartamentos.

Para Matsubara, este trabajo no es una cuestión de dinero, sino una forma de mantenerse activo, mantener la salud y dar sentido a los días.

Cada semana, Matsubara trabaja cuatro horas por día, tres días a la semana, limpiando espacios públicos y haciendo mantenimiento de la luz. Sus ingresos de este trabajo son de solo 100,000 yenes por mes, alrededor de US $ 680 o equivalentes a RP. 11.2 millones, muy por debajo del salario promedio de los trabajadores en Tokio.

Pero para Matsubara, cada barrido y cada paso en el piso del edificio son parte de la rutina que lo hace sentir vivo y saludable.

Matsubara nació y creció en la familia de un solo padre. Como era joven, aprendió a salvar y administrar sus propias finanzas. Después de graduarse de la escuela secundaria, trabajó en una fábrica con un salario de 180,000 yenes por mes o US $ 1,220 (RP20.1 millones).

La ilustración de los ancianos se convierte en conserje

Durante varios años, ahorró alrededor de 3 millones de yenes (US $ 20,000 / RP330 millones) para comprar su primer estudio. En ese momento, el mercado inmobiliario estaba experimentando precios bajos, y Matsubara comenzó a tomar medidas para garantizar que la inversión no estuviera vacía, pagar la hipoteca más rápido y aumentar lentamente la cantidad de propiedad.

Con el tiempo, ahora tiene siete apartamentos de alquiler en Tokio y suburbios, así como varias inversiones en acciones y fondos mutuos. Aun así, continuó viviendo una vida frugal, a saber, viviendo en un apartamento simple, cocinar solo, no comprar ropa nueva durante más de diez años, usar teléfonos celulares ordinarios y recorrer la ciudad en bicicleta.

Trabajar como conserje no es solo un asunto físico, sino también una cuestión de equilibrio mental. Matsubara siente una rutina diaria, limpiando y ordenando el entorno circundante, proporcionando su propia satisfacción.

«Todas las mañanas, me despierto, limpio y ordeno todo. Se siente muy divertido», dijo, como se cita Post de la mañana del sur de ChinaMartes 7 de octubre de 2025.