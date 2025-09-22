Ingresos comerciales de Intraco Penta Records de Rp476 mil millones en el semestre I-2025

Yakarta, Viva -Pt intraco penta tbk (INTA), uno de los proveedores de equipos pesados, equipos de construcción y soporte, fabricación e infraestructura y plantas de energía, registró un ingreso comercial de Rp476 mil millones en el semestre I-2025.

Reveló el director de Petrus Halim, director de Pt Intraco Penta (INTA), el logro creció un 1,5 por ciento en comparación con el mismo período el año anterior de Rp469 mil millones.

«Esto se debe a que la condición del mercado macroeconómico y también el mercado de equipos pesados ​​en 2025 es bastante desafiante, uno de ellos se debe al aumento de la tensión política, lo que hace que los inversores tienden a posponer sus decisiones», dijo Petrus a partir de su declaración el lunes 22 de agosto de 2025.

Mientras tanto, el número de activos de la compañía al 31 de diciembre de 2024 también se corrigió un 4,23 por ciento de Rp2.47 billones al final del año anterior a Rp2.37 billones. La pérdida neta de la compañía de la compañía en 2024 también disminuyó en RP59 mil millones o 100.28 por ciento a RP117.84 mil millones en comparación con 2023 de RP58.84 mil millones.

«Sin embargo, en 2025 se espera que esta industria pueda recuperarse e INTA es optimista de que en 2025 puede lograr objetivos de ventas de acuerdo con el conjunto de objetivos», dijo.

IDX Building, Bolsa de Valores de Indonesia (Bolsa de Indonesia)

Además, según él, para apreciar cliente Su fiesta junto con su pareja Techking Tires, una conocida marca de neumáticos, tenía una actividad de agradecimiento para los clientes titulados Golfday 2025 Cliente. La compañía de apreciación del cliente fue mantenida rutinariamente por la compañía en varias actividades, este año su partido eligió una competencia de golf que invitó a alrededor de 48 participantes de los clientes leales de la compañía.

El evento se llevó a cabo en Sedayu Indo Golf Pik para presentar un momento de unión entre la gestión de INTA y los principales clientes que han sido socios del crecimiento de la compañía.

«Durante el cliente del Día del Golf 2025, queremos expresar nuestra más profunda gratitud por la confianza y el apoyo de los clientes. Las relaciones sólidas a largo plazo son la clave para nuestro éxito en la presentación de los mejores equipos pesados ​​y soluciones de servicio», dijo Petrus.

Además de los torneos de golf amistosos, este evento también está lleno de sesiones de redes, aprecio especial por clientes sobresalientes y actualización de información sobre la innovación de servicios de la compañía. Petrus cree que la unión y la sinergia con los clientes son una base importante para tratar la dinámica de la industria de los equipos pesados ​​y apoyar el crecimiento económico nacional en el futuro.