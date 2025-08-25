Infraestructura completa de Podomoro Golf View, Agugg Podomoro innovadoras exclusivas exclusivas

Yakarta, Viva – PT Desarrollo residencial Emisor PT Agugg Podomoro Land TBK (Apln), ofreciendo instalación exclusivo A través de ‘The Willow Premium Club House’, en el proyecto residencial con el concepto de clase mundial de clase Golf Golf View (PGV) en la región de Cimanggis, DePok, Java Occidental.

Leer también: El desarrollo de la infraestructura digital se considera un Jack de negocios de Telkom Indonesia



Al realizar una ceremonia innovadorEl subdirector de APLN, Noer Indradjaja explicó, esta instalación exclusiva fue diseñada para presentar nuevos estándares y alta calidad en los estilos de vida modernos, así como complemento infraestructura área.

«La casa club de Willow Premium será el centro de actividad dinámica para los residentes de Juniper Cluster y Cluster Khaya, como dos grupos superiores de Podomoro Golf View», dijo Noer en su declaración, el lunes 25 de agosto de 2025.

Leer también: BYD inaugura el parque automotriz de atracciones, nuevo paraíso para los amantes del automóvil





Vista de golf Podomoro. Foto : Documentación de Podomoro Agung.

Explicó que la construcción de la casa club premium es un paso estratégico para completar las instalaciones anteriores. Al mismo tiempo, también es un nuevo hito en la presentación de estándares residenciales modernos y prestigiosos, en la región de Cimanggis, DePok, Java Occidental.

Leer también: Pramono sobre Ragunan abre hasta la noche: esta sigue siendo una idea



Para los consumidores, esta casa club está diseñada para proporcionar experiencia real y valor agregado en términos de estilo de vida moderno, elegante y sofisticado. «En términos de inversión, su presencia fortaleció aún más la posición de Podomoro Golf View como un área que continúa creciendo con perspectivas prometedoras a largo plazo», dijo.

Noer afirmó que la Casa Club Premium de Willow representa el compromiso de la tierra de Agugg Podomoro en la presentación de residencias con clase y en proporcionar armonía entre el prestigio, la comodidad y el alto potencial de inversión competitivo.

«Su presencia presenta nuevos estándares en comodidad y exclusividad, al tiempo que fortalece el valor estratégico de la región como destino residencial con perspectivas de inversión superiores y sostenibles», dijo.



[Humas PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN)] Foto : Viva.co.id/mohammad yudha prasetya

La gestión del centro de la ciudad o la gestión inmobiliaria de PGV, Krisdiarto Adi Pranoto, dijo que la construcción de Willow Premium Club House se convirtió en parte del viaje de la vista de golf Podomoro, para realizar un estilo de vida moderno y elegante.

«Después del éxito del grupo de enebro y el clúster Khaya, que recibió una respuesta positiva, confirmó cada vez más la consistencia de los desarrolladores en la presentación de viviendas innovadoras que complementan el área», dijo.

Para obtener información, la casa club de Willow Premium está diseñada con el concepto de vida verde, que combina la comodidad y el estilo de vida modernos. Cada elemento de la instalación presenta armonía con el medio ambiente, que van desde el uso de la luz natural, la buena circulación de aire, hasta el uso de materiales de alta calidad.

En el interior hay varias instalaciones disponibles, que van desde la piscina turística para relajarse, cine privado con experiencias de observación exclusivas, instalaciones modernas de gimnasios y centros de yoga, sala multifunción para diversos eventos, césped multipropósito, áreas de salón interior y juegos que son el espacio ideal para que las familias se relajen y se muevan juntas.