Informes Prabowo, Comandante del TNI dice que ha desplegado 35.477 personas para manejar el desastre de Sumatra

Jacarta – Comandante del TNI General Agus Subiyanto informe al presidente de la república de indonesia Prabowo Subianto que ha desplegado 35.477 militares en las tres zonas afectadas inundacionesa saber, Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental.

Lea también: Prabowo escucha que hay funcionarios y miembros del TNI-Polri que apoyan la tala ilegal



Los detalles, dijo, fueron 28.319 efectivos. TNI Ejército (AD), incluido el personal de tierra y el de helicópteros. La Armada de Indonesia (AL) desplegó 4.589 efectivos repartidos en tres regiones, incluida la tripulación del buque de guerra de la República de Indonesia (KRI).

«La Fuerza Aérea de Indonesia (UA) desplegó 2.569 efectivos, incluida la tripulación de los aviones», dijo Agus en una reunión plenaria del gabinete en el Complejo del Palacio Presidencial, en el centro de Yakarta, el lunes 15 de diciembre de 2025.

Lea también: Purbaya asegura que el desastre de las inundaciones de Sumatra no perturbará el crecimiento económico de Indonesia



En esa ocasión, Agus también informó que 321 soldados que eran miembros del Grupo de Trabajo de Salud del TNI también estaban desplegados y distribuidos en varias zonas de desastre.

El TNI incluso añadió cuatro batallones, tres de ellos de ingenieros y un batallón de desarrollo territorial, para fortalecer la gestión post-desastre sobre el terreno.

Lea también: Prabowo Dice Que Hay Dinero Para La Gestión De Desastres En Sumatra, Utilice El Presupuesto De Eficiencia De La APBN, Lo Que Solía ​​Condenar



«Más adelante el batallón ayudará en la construcción del puente Bailey que se está construyendo actualmente. Luego también limpiará el barro y la madera, y ayudará con la construcción de refugios y refugios. Luego también ayudará a otros ministerios como PLN, Pertamina y PU», explicó Agus.

Además, Agus informó que su grupo también desplegó 82 equipos de sistemas de armas principales (equipo de defensa). Los detalles son 26 aviones, concretamente un A400 recién adquirido, seis Hércules, dos CN295, siete Casa 212 y 10 aviones de BNPB.

«Luego 36 helicópteros: 7 unidades Caracal, 3 unidades Super Puma, 3 unidades Bell 412, 2 unidades MI-17 y 5 unidades Panther, 2 unidades Dauphin Basarnas, 11 unidades BNPB adicionales y 3 unidades del Ministerio de Defensa. Luego también 20 unidades KRI que actualmente están apoyando», dijo.

«Hoy, señor Presidente, permiso para informar que el avión Hércules, el apoyo logístico en el área de Blangkejeren está utilizando un lanzamiento aéreo de 36 paquetes. Un paquete pesa 160 kilogramos, un total de 5.760 kilogramos», continuó.

Agus continuó, el avión Casa A2114 también distribuyó 100 cajas de helicópteros con un peso total de 500 kilogramos. En total, el total de bienes de ayuda desplegados desde el puesto de mando de Halim a la zona alcanzó los 495.276 kilogramos.

También es necesario llegar a otras zonas, como Rembele, mediante lanzamiento aéreo o aterrizaje aéreo. Además, el TNI ha desplegado 638 unidades de equipo de apoyo, de las cuales 53 unidades de equipo pesado como excavadoras, topadoras y bekos.