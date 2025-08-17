Informe minoritario: despedida, campeón de la comunidad y compañero







Entro a través del hermoso Archway de Revival Gothic. Correado con una fría familiaridad, instintivamente pisa el corredor giros y vuelve a conducir a una oficina revisada después de varios años. Desde 1990 hasta 2015, me iría en las oficinas editoriales de Jehangir Patel en Fort, en la planta baja del hospital de parsi. Una cuestión de orgullo para escribir para la publicación liberal líder de la comunidad, y posiblemente solo, que Patel ha editado desde 1973 con buen sentido y gran integridad.

Ahora, a partir de octubre, es adiós al último de un trío de revistas que dirigió a altos estándares (la firma y el viaje fueron los otros). Al empacar de 30 a 40 páginas con contenido ferozmente investigado, ferozmente independiente, Parsiana se convirtió en lo que Bachi Karkaria ha definido como «Guente de ruta, Track-Tracker, Back-Patter, Call-Outer y, por lo tanto, tanto hackle-criador como elogios. Pero la edad y la mala salud han visto con su intrépido editor y su equipo».

Ciertamente lo han hecho, está de acuerdo en que Patel, de 80 años, perdió a un prolífico editor senior, Farrokh Jijina, contra el cáncer a principios de este año. Afirmar que las finanzas no es la razón, ni tal cierre se limita a Parsiana, dice: «Hay una escasez de nuevos participantes en nuestra profesión. Incluso cuando enseñé periodismo En el Instituto de Comunicación Xavier, pocos escritores salieron al campo para presentar informes o características. La redacción de contenido, los sitios web y una explosión de las posibilidades de redes sociales reclaman escritores prometedores. La impresión convencional no es coincidente. Pero tengo fe en los archivos de Parsiana poniendo a disposición del público «.

En su cabina editorial de Verandah para discutir el declive de la publicación impresa, miro a través de salas de flanqueo. La sonriente esposa de Patel, Veera, se sienta en la misma mesa que tiene durante años, supervisando en silencio las cuentas y los departamentos de publicidad, dando la bienvenida a los trabajadores independientes como yo con té y café. Tamizando a través de ediciones, encuentro un montón de mis artículos de forma larga para Parsiana. Perfilando al pintor del siglo XIX Pestonji Bomanjee, quien representaba la vida diaria y religiosa de Parsi. Rastreando el viaje artístico de Jehangir Sabavala más contemporáneo. Describiendo la colección del filatelista Darabshaw Mistry de 50,000 sellos raros. Mapeo 50 años memorables de la Galería de Arte Jehangir en 2002.

Dr. Pestonji Warden, quien presentó a Parsiana en 1964. Pic Coutesy/ Parsiana

Rumiendo por más redescubrimientos, miro con asombro por las sólidas paredes de aficionados del siglo XIX adornadas con pantallas de piedra talladas, diseñadas por el ingeniero civil estrella de la corporación municipal, Muncherji Cowasji Murzban, para el hospital de parsi. Una de las instalaciones de maternidad más antiguas de Bombay, cofundada en 1887 por el obstetra Dr. Tehmulji Nariman, proporcionó afecciones higiénicas de las mujeres embarazadas para administrar en una era de alza tasas de mortalidad. Por cierto, la madre de Patel, Maki Adenwalla, dio ese maravilloso paso más allá. Abrió una guardería única en este edificio en 1969, asegurando a las mujeres que trabajan en el área de la fuente un espacio seguro para sus hijos.

«Nunca dejé de ser cautivado al ingresar a la entrada gótica victoriana de las instalaciones del hospital», dice Geeta Doctor. Después de haber escrito ampliamente para la revista después de asociarse con Patel en Freedom First, el mensual de ideas liberales de Minoo Masani, dice: “Bajo el hechizo de Masani como un intelectual itinerante inclinando su lanza en la ortodoxia con la alegría de un parsi Don Quijote, Jehangir lanzó Parsiana Parsiana, Parsiana. [the version we know today] por capricho y un sueño. Imaginamos la próxima generación de Parsis estaba naciendo detrás de nuestros corredores. La revista fue un medio para grabar la llegada y tal vez alentar el renacimiento de un nuevo ciclo de la élite Parsi que hizo de la ciudad lo que solía ser en algún momento «.

La portada de enero de 1974 y la portada de octubre de 1973 (que ilustra la entrevista principal de su hermana Geeta con el médico con Sam Manekshaw) diseñada por Manjula Padmanabhan. Pic cortesía/parsiana

El caballero que concibió Parsiana era el Dr. Pestonji Warden. Con un par de tiendas de sándalo, el practicante general lanzó la revista en noviembre de 1964 para propagar las enseñanzas del zoroastrismo. Warden también representaba las elecciones de confianza de Bombay Parsi Punchayet (BPP), con un pancard triangular que abogaba por la franquicia universal para adultos. Un aficionado al teatro también, gimió pasiones: colocando copias de parsiana ciclotuladas en los asientos en Tagore Hall, Dadar, antes de una muestra de la obra de Gool Shavaksha, la espléndida.

Quería la continuidad de Parsiana, Warden estaba feliz cuando Patel, un graduado de ciencias relativas y políticas lejanas de Yale, expresó ansiedad para comenzar una publicación comunitaria. La propiedad se transfirió a cambio de solo una rupia y una mención de dos años de Warden como fundador. El logotipo de la parsiana de fuentes estilizadas se visualizó en el escritorio de Bahadur Meherwan, un artista de J Walter Thompson, la agencia de publicidad en cuyo panel de guardián fue nombrado médico.

A partir de junio de 1973, Patel dirigió una operación de bajo costo y de alto valor, dudoso del apoyo del anunciante para «una publicación no probada presentada por individuos oscuros con una mente liberal». Estaba muy gratamente sorprendido. La próxima edición, septiembre-octubre, atrajo a Shapoorji Pallonji and Company, K Wadia y NS Guzder. Para el tercero, los anuncios de Air India, Tata Chemicals, Jeena y Company, y el Banco Central de la India se convirtieron en.

La edición original de noviembre de 1964 producida por el Dr. Pestonji Warden con el lema «Nuevo medio para la vieja sabiduría» bajo el logotipo, más tarde ligeramente redefinido por el director de arte de Patel, Mini Boatwala; (Derecha) Bahadur Meherwan, quien creó el logotipo. Pic cortesía/ Thrity Stafford

Toda esta solidaridad a pesar de la parsiana atrapando a la gente con una sociopolítica progresiva, desde la primera historia de portada de Patel en agosto de 1973, «Parsi Divorces: The Cultural Alternative». La revista cuestionó audazmente establecimientos sagrados como el BPP sobre decisiones que rigen sus propiedades y otras preocupaciones. Preparó una fuerte oposición de los tradicionalistas indignados por enumerar «matrimonios mixtos» en la sección de hitos, lo que resulta en que muchos lectores exigen reembolsos de suscripción.

Curiosamente, en una entrevista del New York Times con Bernard Weinraub, ya en marzo de 1975, encabezó «el parsis indio: menguante, problemático», Patel había observado: «Básicamente, somos dos comunidades: una comunidad urbana, reformista y sofisticada y un grupo ortodoxo, que controlaba nuestras instituciones y fideicomisos».

Filying Brickbats and Bouquets con ecuanimidad, Patel se solucionó resueltamente. Su banda de escritores diligentes, incluidos el médico de Geeta, Feroza Paymaster, Pervin Mahoney, Sanober Marker, Jeroo Gorimar, Gustasp Irani, Arnavaz Patel, Parinaz Gandhi, Arnavaz Mama y Dina Mehta, presentaron cada controversia y celebración de la comunidad con detalles escrupulosos. Homi Rogers estaba entre los trabajadores independientes regulares.

«Jehangir fue un guardián implacable de la verdad de la palabra escrita», afirma el médico. «En el fondo, profesor y perfeccionista, si debatía la diferencia entre una coma y un semicolon en una oración, era igualmente duro consigo mismo. Mis primeras contribuciones fueron mundanas. Uno de los métodos de Jehangir sobre la iniciación fue perfeccionar la escritura de obituarios. Bajo su ojo de águila, las obituras se convirtieron en obras de arte, se asemejan a la etiqueta de la etiqueta de las memorias de la piedra y las membretas de la piedra. A veces lo hizo.

A bordo, también llegó uno de los mejores ilustradores del país, la hermana menor del médico, Manjula Padmanabhan, para crear impresionantes portadas de revistas y recuerdos. Patel le pidió al hijo de Geeta, el escritor de alimentos Vikram Doctor, que revisara los libros de cocina de Parsi. Vikram dice: «Crecí leyendo a Parsiana y siempre sentí que Jehangir y la publicación son notables. Insistió en informes rigurosos, no en el sentimentalismo que viene fácilmente con los informes de la comunidad. Es mejor mantenerlo en tributos». Y por lo tanto, afirma con naturalidad en una columna de periódicos recientes, «Parsiana se quedó aparentemente sin cambios durante las décadas, incluso cuando el resto del edificio quedó en silencio, un símbolo de las tasas de natalidad de Parsi y la migración al extranjero».

La intelectualidad espera columnas de punto de vista editorial que reflejen el ingenio de Jehangir, la sabiduría y el conocimiento profundo de la comunidad, dice el editor gerente Parinaz Gandhi. Al unirse en 1984, admira a su editora de «principios y pragmáticos» asegurando que las noticias fácticamente precisas y un amplio espectro de opiniones no necesariamente se hacen eco de las suyas – «La reputación de Jehangir por Frank y el periodismo intrépido es respetado incluso por los ortodoxos que lo encuentran accesible. Sus habilidades de comunicación.

En el punto de vista editorial del mes pasado, «liquidando», Patel explicó: «El cese de Parsiana evocó el interés de los que do-gooders, poca aliviamiento de que se requiere personal calificado y experimentado para una publicación de nicho que se centra en la parsi internacional, la parsi internacional de las comunidades iraníes. Los eventos, desarrollos y personalidades.

Cronista sincero, voz reflexiva, compañero de confianza, te extrañaremos mucho. Tenemos la esperanza en palabras del médico de Geeta: «El novelista Tan Twan Eng escribe sobre una corriente seca:» Aunque el agua ha dejado de fluir, todavía escuchamos el susurro de su nombre «. Continuaremos escuchando el nombre Parsiana mucho después de que sus puertas se cierren ”.

El autor publicado Meher Marfatia escribe quincenalmente sobre todo lo que hace que su amor Mumbai y Adore Bombay. Puede comunicarse con ella en meher.marfatia@mid-day.com/www.meher marfatia.com





