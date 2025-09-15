Informe la mafia de la minería ilegal de petróleo en Blora, la víctima pidió ser respaldada por Prabowo

BloraVIVA – Eventos de fuego trágico pozo de petróleo Ilegal en Hamlet Gendono, pueblo de Gandu, distrito de BogoreJoblora, Java central, el 17 de agosto, dejando un profundo dolor para Sukrin. Debe perder a su esposa, hijos y una madre en el desastre.

Leer también: Matando a 4 personas, tres sospechosos en Blora Oil Wells amenazados con 6 años de prisión a Rp60 mil millones



Sukrin admitió que continuaría luchando para tomar medidas legales al informar a las partes que se consideraron responsables de la estación de policía de Blora, para obtener justicia por el desastre que había experimentado.

Aunque la policía ha nombrado a tres sospechosos, Sukrin sintió que este paso no era suficiente.

Leer también: La policía estableció 3 sospechosos de fuego ilegal de petróleo en Blora matando a 4 personas



«Reportamos a las partes que se consideran responsables porque la justicia no se ha logrado completamente», dijo Sugiyarto, como abogado de Sukrin, el lunes 15 de septiembre de 2025.

Junto con su asesor legal, Sukrin exigió plena responsabilidad por la muerte de los miembros de su familia. También instó a que todos bien el petróleo ilegal En Blora se cerró inmediatamente por la seguridad de los residentes.

Leer también: El fuego ilegal de petróleo en Blora mata a 4 personas, la policía examinó a 18 testigos



Sukrin exige justicia por la muerte de su hijo, esposa y madre -en la ley. Pidió a todos los gerentes ilegales de petróleo en la aldea de Gandu, y todas las áreas de Blora estaban cerradas, para la seguridad de los residentes.

«Pido que toda la minería ilegal de petróleo en Gandu, y todos los Blora, sean cerrados, para la seguridad de todos los residentes de Blora, permítanme ser una víctima, no más víctimas, le pido al presidente y al gobernador que me proteja, no cierre los ojos, aunque soy una persona pequeña», dijo Sukrin emocionalmente.

El desafortunado evento que ocurrió alrededor de las 11:30 WIB mató a un total de cinco personas. La policía ha nombrado a tres sospechosos, a saber, SPR (46) como propietario de la tierra, ST (42) como inversor potencial y alias HRT GD (45) como una perforación. Los tres supuestamente son responsables de este incidente mortal.