Informe de Variety sobre el impacto en la fe y los medios 2025: las nominaciones están abiertas

El informe Faith & Media Impact de Variety regresa el 3 de diciembre.



La lista reconoce un segmento próspero de la industria del entretenimiento que incluye narradores de todo el espectro religioso que ofrecen experiencias convincentes y creativas que presentan la fe y la espiritualidad para audiencias amplias.



La lista estará compuesta por directores, escritores, creadores, ejecutivos de estudios y más personas que trabajan en cine y televisión y que han tenido un impacto en la cobertura y la narración auténticas de las principales religiones y espiritualidades del mundo durante el año pasado.



Los homenajeados anteriores del Informe de Impacto incluyen a Mahershala Ali, Jesse Eisenberg, Jon Erwin y Kelly Merryman Hoogstraten, Sarah y Erin Foster, Sterlin Harjo y Charley Humbard.



La lista de este año aparecerá en la edición del 3 de diciembre de Variety y se celebrará en la segunda edición anual de Variety Faith and Spirituality in Entertainment Honors presentada por el Coalición por la fe y los medios (CFAM).



Además, la ceremonia honrará a las personas que apoyan el tema frecuentemente subrepresentado de la fe en la narración de entretenimiento con los Premios Visionarios 2025 presentados por CFAM. Estos premios celebran diversas representaciones de la fe y la espiritualidad que son, en términos generales, convincentes y matizadas.

Los ganadores anteriores del Premio Visionario incluyen a Viola Davis y Julius Tennon, Erica Lipez, Arian Moayed, Sheryl Lee Ralph y Jay Shetty.



La fecha límite para las presentaciones es el 29 de octubre. Los candidatos o sus representantes pueden encontrar más detalles y enviar sus calificaciones relevantes por haciendo clic en este enlace.