Informe de la OMM: capa de ozono en camino para la recuperación completa a mediados del siglo 21







La capa de ozono protectora de la Tierra está en camino de regresar a los niveles de los años ochenta a mediados de este siglo, con la Antártida 2024 agujero de ozono Más pequeño que en los últimos años, la Organización Meteorológica Mundial (WMO) dijo en un nuevo informe. El Boletín de Ozono WMO 2024 dijo que el menor agotamiento del ozono este año se debió en parte a factores atmosféricos naturales, pero enfatizó la mejora a largo plazo refleja el éxito de la acción global.

El Boletín fue lanzado en el Día Mundial del Ozono, que también marcó el 40 aniversario de la Convención de Viena que sentó las bases para la cooperación internacional en la protección del ozono. «Hace cuarenta años, las naciones se unieron para dar el primer paso para proteger la capa de ozono, guiada por la ciencia, unida en acción», dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

«La Convención de Viena y su Protocolo de Montreal se convirtieron en un hito del éxito multilateral. Hoy, la capa de ozono se está curando. Este logro nos recuerda que cuando las naciones escuchan las advertencias de la ciencia, el progreso es posible», dijo. El Protocolo de Montreal Ya ha eliminado más del 99 por ciento de las sustancias controladas que agotan el ozono una vez ampliamente utilizadas en refrigeración, aire acondicionado, espuma de extinción de incendios y laca para el cabello.

Como resultado, se proyecta que la capa de ozono se recupere a los niveles de 1980 a mediados de siglo, reduciendo los riesgos de cáncer de piel, cataratas y daño en el ecosistema, dijo el boletín de WMO. «El tema para el Día del Ozono del Mundo es de la ciencia a la acción global. Refleja el 75 aniversario de la Ciencia para la Acción del 75 aniversario de WMO. Esto no es una coincidencia», dijo el secretario general de la OMM Celeste Saulo.

Matt Tully, silla de Grupo asesor científico de WMO En el ozono y la radiación UV solar, dijo: «A pesar del gran éxito del protocolo de Montreal en las décadas intermedias, este trabajo aún no está terminado, y sigue habiendo una necesidad esencial de que el mundo continúe un monitoreo sistemático cuidadoso tanto del ozono estratosférico como de las sustancias que supera el ozono y sus reemplazos».

La OMM dijo que la cubierta total de ozono estratosférico fue mayor que en años anteriores. El agujero de ozono antártico 2024 alcanzó su punto máximo con un déficit de masa de ozono máximo de 46.1 millones de toneladas el 29 de septiembre, más pequeños que los grandes agujeros observados entre 2020 y 2023. Su inicio fue relativamente lento, con un agotamiento retrasado en septiembre seguido de un recuperación rápida. «Este inicio posterior persistente se ha identificado como una indicación robusta de la recuperación inicial del orificio de ozono antártico», dijo el boletín.

