Informe de 100 días hábiles del Inspector General del Ministerio de Religión, centrándose en fortalecer la supervisión

Yakarta, Viva – La Inspección General del Ministerio de Religión (Itjen Kemenag) explicó el logro de 100 días de informes de desempeño e informes de supervisión del Tarril II en la agenda de la reunión de desayuno a la que asistió el Ministro de Religión, el Secretario General y el Liderazgo del Ministerio de Religión. El informe confirma el fortalecimiento de la gobernanza de la supervisión como una prioridad, especialmente para acelerar los informes de manejo y las quejas del público.

Inspector General del Ministerio de ReligiónKhairunas, dijo que la dirección de la política de la jornada laboral de 100 se centró en construir un sistema de supervisión más efectivo y de impacto.



Inspector General del Ministerio de Religión Khairunas dispersó informes al Ministro de Religión de Nasarudidin Umar

«Estamos comprometidos de que 100 días de rendimiento sean una base sólida para mejorar la calidad de la supervisión. Con auditorías basadas en el riesgo, manejo rápido de quejas y fortalecer los recursos humanos del auditor, quiere traer más receptivas e impacto», dijo Khairunas en su declaración oficial que fue recibida por Viva en Jakarta, martes (26/8/2025).

Los programas prioritarios llevados a cabo incluyen la implementación de la auditoría basada en el riesgo, acelerando el seguimiento de las quejas públicas, la aplicación de la disciplina del aparato civil estatal (ASN), al desarrollo profesional de auditores dentro del Ministerio de Religión. A través de este paso, se espera que cada informe de la comunidad pueda ser respondido de inmediato y seguido de manera transparente.

Además, el ITJEN también presentó el informe de supervisión del cuarto segundo con el tema del impacto de supervisión, el aumento de los servicios. Este informe enfatiza que la supervisión no solo produce números o informes formales, sino que realmente debe proporcionar beneficios concretos para mejorar los servicios públicos.

«Los resultados de la supervisión no son solo números, sino que deben poder proporcionar un valor agregado. El tema de la supervisión tiene un impacto, el servicio aumenta el servicio es una forma de nuestro compromiso para garantizar que la supervisión contribuya directamente a los servicios comunitarios», concluyó Khairunas.