Informe a los tres jueces que lo probaron, Tom Lembong fue a Ky

Yakarta, Viva – Ex Ministro de Comercio Thomas Trikasih Lembong Alias Dejó a TomLunes, cumpliendo la invitación Comisión judicial (Ky) relacionado con su informe sobre tres hakim que juzga el caso.

«Quiero asistir esta mañana para mostrar mi compromiso, mi seriedad y despertar la conciencia de los miembros del funcionario de la Comisión Judicial», dijo Tom Lembong en el edificio de la Comisión Judicial, Central Yakarta, el lunes.

Tom espera que la abolición que recibe pueda ser un impulso para mejorar el sistema legal para el bien común de todas las personas indonesias.



Ex Ministro de Comercio de Tom Lembong oficialmente libre del Centro de Detención Cipinang

«Sí, para que juntos podamos aprovechar el impulso de esta abolición para alentar la mejora que podemos alentar. Es una pena que este impulso no se use para el bien común, la oportunidad de arreglar», dijo.

En el caso de corrupción de las importaciones de azúcar en el Ministerio de Comercio en 2015-2016, Tom Lembong fue sentenciado a 4 años y 6 meses de prisión después de ser culpable de corrupción, lo que dañó las finanzas estatales de RP194.72 mil millones

Actos criminales de corrupción cometidos por Tom Lembong, entre Otro emitiendo una carta de presentación o aprobación de la importación de importaciones de azúcar de cristal crudo para el período 2015-2016 a 10 empresas sin basados en reuniones de coordinación interministerial y sin estar acompañadas de recomendaciones del Ministerio de Industria.

Por sus acciones, Tom Lembong también se impuso una multa de Rp750 millones con las disposiciones si no se pagó, fue reemplazado por una sentencia de encarcelamiento durante 6 meses.

Sin embargo, el 1 de agosto de 2025, Tom Lembong estaba oficialmente libre del Centro de Detención Cipinang, Yakarta, recibió la abolición del presidente Prabowo Subianto.

Después de recibir la abolición, Tom Lembong informó a tres jueces que intentaron sus casos ante la Corte Suprema y la Comisión Judicial.

Los tres jueces reportados fueron Juez Jefe Dennie Arsan Fatrika con los miembros de los jueces Alfis Setyawan y Purwanto S Abdullah.

El abogado de Tom Lembong, Zaid Mushafi, dijo que el informe se hizo porque consideraba que el juez que juzgó a su cliente no priorizó el principio de presunción de inocencia.

«La nota es que hay un juez miembro que en nuestra opinión durante el proceso de juicio no priorizó presunción de inocente. No priorizó el principio. Pero presentando el principio presunción de culpable. Entonces Pak Tom es como si realmente fuera una persona que es culpable de solo buscar la prueba. A pesar de que no puede ser así «, dijo Zaid. (Ant)