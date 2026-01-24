Información privilegiada de los Bengals comparte la opinión contundente de Joe Burrow en medio del rumor de los vikingos

El Vikingos de Minnesota se encuentran en medio de especulaciones a principios de temporada baja que involucran Bengals de Cincinnati Mariscal de campo Joe Burrow. Minnesota necesidad para reforzar la posición de llamador de señales, pero un movimiento para la estrella de los Bengals sería buscar un jonrón.

Todo este rumor comenzó el 22 de enero cuando On SI Grant Cohn, un reportero que cubre el 49ers de San Franciscoestaba desacreditando cualquier especulación de que los Niners intercambiaran por Justin Jefferson. Sin embargo, en ese mismo video, mencionó que los Vikings están dispuestos a hacer una gran oferta comercial por Burrow.

“[The Vikings] quiero volver a la contienda,» Cohn dijo en un video publicado en X. “ellos son planea ofrecer a JJ McCarthy y Jonathan Greenard, y dos selecciones de primera ronda a los Cincinnati Bengals a cambio de Joe Burrow. Si los Bengals dicen que no, entonces podrían salir a buscar a Kirk Cousins ​​y traerlo de regreso..”

Como resultado, este rumor está provocando un incendio forestal. A pesar de todas las especulaciones, On SI El reportero de los Bengals, James Rapien, dio una visión directa de toda la situación.

“I‘metro tiene más probabilidades de jugar para los Vikings en 2026 que Joe Burrow,» Rapien escribió en X el 23 de enero.. “Gracias y que tengas buenas noches.!”

JJ McCarthy bajo presión de cara al 2026

CBS Sports destacó recientemente a siete mariscales de campo que enfrentarán la mayor presión en 2026, y JJ McCarthy llegó a esa lista. NFL El analista Ran Carthon señaló que McCarthy evitar una temporada baja con mucha rehabilitación podría ser una ventaja silenciosa mientras se dirige a su tercera temporada profesional.

Aún así, Carthon sugirió que es poco probable que los Vikings se queden inactivos esta temporada baja y busquen agregar un mariscal de campo capaz de aprovechar una plantilla construida para competir de inmediato en caso de que McCarthy flaquee ya sea en el campo de entrenamiento o durante la temporada regular de 2026.

«Fo JJ McCarthy y para los Minnesota Vikings, de hecho, esta temporada baja será crítica porque JJ necesitará abordar esta temporada baja desde el punto de vista de poder trabajar en su juego y no tener que estar rehabilitándose de una lesión.» Carthon dijo durante una aparición el 21 de enero en CBS Sports HQ. “Entonces esto será realmente clave para él.

«I Creo que los Minnesota Vikings tendrán un plan de respaldo en términos de un mariscal de campo veterano para traer allí porque este equipo es demasiado bueno para sentarse y esperar a que este tipo se desarrolle, porque estás Voy a perder los mejores jugadores de muchos jugadores realmente buenos que tienen en ataque y defensa..”

Se insta a los Vikings a perseguir al QB para competir con JJ McCarthy

La temporada pasada, McCarthy tuvo un índice de pasador de 72.6 con 1,632 yardas, 11 touchdowns y 12 intercepciones en 10 juegos para los Vikings. para StatMuse. No son números deslumbrantes para el producto de Michigan, pero fue la temporada 1 como titular para Minnesota.

En la edición del 20 de enero de “Arriba y Adams,« ex receptor de pases de los Vikings Kyle Rudolph cree que Minnesota necesidad traer un mariscal de campo que pueda competir con McCarthy.

«I Creo que tienen que traer a un mariscal de campo veterano para competir con JJ, creo. es un gran error que cometieron el año pasado, simplemente entregar las riendas y no tener un veterano que compita con ellos,» dijo Rodolfo. “Ciertamente había algunas opciones, una de las cuales es jugar este fin de semana en el partido de Campeonato de la NFC. Otro, en Daniel Jonesestuvo en el vestuario el año pasado.

“I‘metro Soy un gran admirador y amo absolutamente su juego. y esto no significa que JJ no poder ser tu mariscal de campo del futuro, pero simplemente entregándole una plantilla del calibre del Super Bowl y diciendo: ‘Está bien, adelante,‘ y al no tener un veterano en esa sala y competir contra ellos, en última instancia creo que estás no prepararlo para el éxito.”