Información diferente de la policía, la Universidad de Udayana dice que CCTV todavía está funcionando pero…

Bali, LARGA VIDA – Casos de muerte Premio Timoteoalumno Universidad Udayana recibió atención pública. Se sabe que Timothy falleció el pasado miércoles 15 de octubre de 2025, luego de presuntamente caer desde el 4to piso del edificio FISIP.

Tras el caso de la muerte de Timothy Anugerah, la policía de Denpasar Occidental todavía está investigando el caso. Además de interrogar a decenas de testigos, la policía también mencionó cámaras de vigilancia o circuito cerrado de televisión convertirse en evidencia.

La policía de West Denpasar dijo que el circuito cerrado de televisión del cuarto piso del edificio resultó dañado. Según los resultados de la coordinación con el campus, se estima que el CCTV de este piso estará dañado desde 2023.

«Explicamos que el circuito cerrado de televisión estaba en el vestíbulo cuando llegó la víctima y luego, cuando la víctima cayó, estaba allí. Así que el circuito cerrado de televisión se grabó cuando la víctima entró al edificio en el vestíbulo delantero. El mismo circuito cerrado de televisión registró la caída de la víctima, pero de hecho había circuito cerrado de televisión en el cuarto piso, pero el circuito cerrado de televisión resultó dañado. También hemos coordinado con el campus y se estima que los daños del circuito cerrado de televisión se producirán en 2023», dijo la policía de Denpasar Occidental. Jefe, Comisionado Laksmi. Trisnadewi.

Respecto a CCTV, habló el Jefe de la Unidad de Comunicación Pública de la Universidad Udayana, Dr. Dewi Pacarani. En una declaración diferente de la policía, Dewi dijo que el CCTV en el piso todavía estaba funcionando.

«Puede funcionar bien», dijo, citado en la transmisión de KompasTv en YouTube el miércoles 22 de octubre de 2025.

Sin embargo, Dewi reveló que efectivamente hubo varios puntos ciegos por lo que no pudo registrar el desafortunado incidente en su totalidad. Dewi también explicó que antes del incidente se grabó al difunto Timothy Anugerah caminando por el pasillo del cuarto piso. Sin embargo, después de eso, las actividades de Timothy dejaron de ser monitoreadas por CCTV.

«Puede funcionar bien, pero hay un punto ciego que no puede capturar el incidente por completo. El fallecido fue captado por la cámara CCTV caminando por el pasillo, pero después de eso no fue grabado nuevamente por CCTV», explicó Dewi.

Para su información, el caso de la muerte de Timothy Anugerah ha estado en el centro de atención pública tras sus comentarios poco empáticos hacia él. Después de su muerte el miércoles pasado, surgieron discursos poco empáticos por parte de varios estudiantes de la Universidad Udayana en el grupo de chat de WhatsApp.