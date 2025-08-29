Infomedia Handly Global Partner Fortaleciendo Servicios de Centro de Contact AI basado en AI

VIVA – PT Infomedia Nusantara (Infomedia) Una subsidiaria de PT PT Telkom Indonesia (Persero) TBK (Telkom) reiteró su papel como líder de soluciones de servicio al cliente basado en tecnología al presentar un ecosistema Centro de contacto AI Más integral a través de la colaboración estratégica con Microsoft Indonesia. Ubicado en la sede de Infomedia en Yakarta, Infomedia y Microsoft acordaron presentar una solución de centro de contacto basada en AI más inteligente en Indonesia.

La firma fue llevada a cabo por el presidente del Director de Infomedia Eddy Sofryano, junto con Microsoft Indonesia, el Gerente General del País Dharma Simorangkir, que incluyó el desarrollo de soluciones conjuntas, integración tecnológica e innovación de experiencia del cliente, así como el apoyo de la estrategia de colaboración de ir al mercado para fomentar el crecimiento sostenible del ecosistema digital dinámico de Indonesia.

«Esta colaboración no es solo una adopción de tecnología, sino una forma de compromiso de infomedia en la creación de un impacto real para los clientes. Con el apoyo de la IA digital integral y las plataformas, ayudamos a las empresas a aumentar la productividad, optimizar los costos, al tiempo que presentan soluciones de extremo a extremo que son relevantes para las necesidades industriales. Este es el cargo estratégico de Infomedia como un socio de transformación empresarial en Indonaria», dijo Eddy Sofryano.

La industria del centro de contacto en Indonesia está experimentando una gran transformación a medida que los servicios de los clientes de servicios más rápidos, personales y consistentes aumentan en varios canales (omnicanal). En este contexto, la inteligencia artificial (IA) es la clave para presentar servicios inteligentes y eficientes, que van desde la IA conversacional para atender a clientes automáticos, el agente ayuda a apoyar a los agentes en tiempo real, hasta análisis predictivos que pueden anticipar las necesidades de los clientes desde el principio.

La aceleración de la adopción de esta tecnología alienta a Infomedia a establecer la colaboración con socios globales. A través de este paso, Infomedia asegura que las capacidades digitales continúen creciendo, aumenta la eficiencia operativa y su contribución a la agenda nacional de transformación digital es cada vez más significativa.

Dharma Simorangkir agregó: «La IA tiene un gran potencial para transformar nuestra industria del centro de contacto al presentar la experiencia del cliente que es más rápida, más inteligente y más personal. Esta tecnología fomenta la eficiencia, el empoderamiento de los agentes y estamos muy entusiasmados para explorar estas diversas oportunidades con infomedia».

Con la posición de Infomedia que ahora administra miles de agentes de los centros de contacto y atiende a varios sectores industriales estratégicos en Indonesia, esta colaboración abre oportunidades, incluso para aumentar el valor agregado de los servicios a través de la coinnovación, el desarrollo de soluciones industriales específicas y la diversificación de servicios que apoyan a los clientes en varios sectores. Por lo tanto, los clientes seguramente experimentarán una experiencia de interacción más personal, empática y confiable, lo que finalmente fortalece su satisfacción y lealtad; Presentar una información valiosa a las partes interesadas a través de las capacidades de IA, que van desde la IA conversacional y la inteligencia de voz hasta los conocimientos de servicio al cliente, que pueden comprender la intención del cliente, analizar el sentimiento y producir transcripción automática para enriquecer la toma de decisiones basada en datos; Al combinar la experiencia en infomedia en los servicios y la capacidad administrados en la nube de Microsoft y la IA, las dos compañías están listas para presentar una solución comercial que es M Transformación digital de EmperCase, optimizar la eficiencia y mantener una ventaja competitiva en una era comercial cada vez más dinámica.

Además, Infomedia enfatizó su compromiso de presentar una solución de IA del centro de contacto que no solo está estandarizado en calidad, sino también en armonía con las regulaciones en Indonesia. Con el apoyo de Microsoft Security Copilot y estándares de cumplimiento internacional (GDPR, ISO, SOC), cada innovación seguramente se ejecutará sin sacrificar la confianza y la seguridad de los datos del cliente.

Con este estándar de cumplimiento, la colaboración llevada a cabo por Infomedia y Microsoft no solo presenta tecnología sofisticada, sino que también ofrece confianza y calma para las empresas en Indonesia y regiones regionales que requieren servicios de experiencia al cliente de clase mundial.