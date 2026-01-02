Influencers aterrorizados por hablar sobre desastres, el gobierno garantiza la libertad de opinión

Jacarta – Jefe de Agencia de Comunicaciones Gobierno RI, Angga Raka Prabowo declaró que el gobierno condena todas las formas intimidación Y terror contra nacionales, incluidos contenido del creador quien transmitió críticas.

Angga transmitió esto en respuesta a varios creadores de contenido o personas influyentes que recibieron amenazas terroristas en sus residencias privadas.

Algunos de los creadores de contenido que vivieron actos de terror incluyen a Ramon Dony Adam o quien familiarmente se conoce como DJ DonnySherly Annavita y Chiki Fawzi.

«El gobierno rechaza y condena firmemente toda forma de intimidación, amenaza o terror contra los ciudadanos, incluidos los creadores de contenidos, activista ni nadie que transmita críticas», dijo Angga, citado en ANTARA, el viernes 2 de enero de 2026.

Angga enfatizó que el gobierno garantiza la libertad de opinión de los ciudadanos. Esto se basa en la ley, concretamente en el artículo 28E, apartado 3, de la Constitución de 1945.

«La libertad de opinión es un derecho constitucional y está protegida por la ley», afirmó Angga.

Con base en la información recabada, el influencer DJ Donny denunció el terror ocurrido en su casa por parte de un desconocido.

Dijo que el terror había ocurrido dos veces. El primero, el lunes (29/12) y el segundo, el miércoles (31/12) en la madrugada.

«Así que ayer estaba aterrorizado, enviaron un cadáver de pollo a mi casa. Luego, anoche a las 3:00 am, CCTV (cámaras de vigilancia) grabó a personas arrojando molotovs a mi casa», dijo Donny cuando se reunió en Polda Metro Jaya, el miércoles (31/12).

Según él, esta acción no sólo lo perjudicó, sino que también amenazó la seguridad de su familia y de las personas que lo rodeaban.

Aparte de estos dos terrores, también admitió que a menudo recibía terror y amenazas por teléfono o mensajes en las redes sociales.

Asimismo, Sherly Annavita también descubrió que un desconocido había garabateado su auto. Entonces, Chiki Fawzi recibió una amenaza digital. Estos influencers admitieron que se sintieron aterrorizados después de criticar la gestión del gobierno de los desastres en Aceh y Sumatra.