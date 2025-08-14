Influencer adolescente estadounidense para obtener ayuda contra el cáncer atascada en Chile







Lo que se pretendía como una misión de recaudación de fondos para la investigación del cáncer se ha convertido en una pesadilla para el influencer adolescente estadounidense Ethan Guo, quien ha estado atrapado desde junio en un lugar remoto en Territorio chileno En la Antártida. Las autoridades dicen que Guo consiguió su pequeño avión ilegalmente después de proporcionar planes de vuelo falsos.

Guo llegó a los titulares el año pasado cuando el adolescente de 19 años comenzó un viaje en un intento de convertirse en la persona más joven en volar solo a los siete continentes y al mismo tiempo recolectar donaciones para la investigación sobre el cáncer infantil. Como parte de su viaje, el adolescente que se identifica como asiático-estadounidense planeó ir a la Antártida, pero las autoridades dicen que mintió al proporcionar «datos del plan de vuelo falso». Los fiscales dijeron que había sido autorizado a volar solo sobre Punta Arenas, pero que seguía yendo hacia el sur, dirigiéndose a la Antártida en su Cessna 182Q, un avión ligero de un solo motor conocido por su versatilidad.

Guo fue acusado el 29 de junio de entregar información falsa al control de tierra y aterrizaje sin autorización, pero el lunes un juez retiró los cargos como parte de un acuerdo con sus abogados y los fiscales de Chile. Requiere que el adolescente dé una donación de $ 30,000 a un niño base de cáncer dentro de los 30 días para evitar un juicio. También debe abandonar el país tan pronto como las condiciones lo permitan y se le prohíbe reiniciar el territorio chileno durante tres años.

