Inflación de septiembre 0.21 por ciento, el precio del chile rojo, los cigarrillos, el aumento de la carne de pollo

Yakarta, Viva – Oficina Central de Estadísticas (Bps) A través del diputado de estadísticas de producción, informó M. Habibullah, había ocurrido inflación por valor de 0.21 por ciento de alias mensuales mes a mes (MTM) por Septiembre 2025.

BPS señaló, en ese período hubo un aumento en el índice de precios al consumidor (IPC), de 108.51 en agosto de 2025 a 108.74 en septiembre de 2025.

Mientras que anualmente, la inflación se registró en 2.65 por ciento interanual (interanual), y el año calendario del año (YTD) fue una inflación de 1.82 por ciento.

«Con el grupo de gastos de contribuyentes de inflación mensual más grande, los grupos de alimentos, bebidas y tabaco, con una inflación del 0.38 por ciento y la inflación contribuyada del 0.11 por ciento», dijo Habibullah en la Conferencia de prensa oficial de estadísticas, miércoles 1 de octubre de 2025.

M. Habibullah, diputado de estadísticas de producción de BPS

Mientras que para el producto dominante fomenta la inflación en el grupo, a saber chile rojo Y pollo Raza, con una parte de inflación del 0.13 por ciento cada uno.

Otros productos involucrados en la inflación son joyas de oro con una proporción de inflación del 0.08 por ciento, Celets Kreetek mecánicos (SKM), tarifas de matrícula para la Academia de Educación Superior, Chile Verde y Celets Krepek (SKT), con un 0.01 por ciento de inflación, respectivamente.

BPS también señaló que todos los componentes experimentan inflación. Donde la inflación en septiembre de 2025 es 0.21 por ciento, principalmente impulsada por la inflación de los componentes centrales.

«El componente central de la inflación es del 0.18 por ciento, con una contribución a la inflación del 0.11 por ciento. El producto dominante contribuyó con la inflación al grupo fueron las joyas de oro y las tarifas de matrícula para academias o instituciones terciarias», dijo Habibullah.

Además, el componente de precios turbulento también registró una inflación de 0.52 por ciento con una participación de 0.09 por ciento, y la mercancía dominante contribuyó con la inflación en este grupo fue el chile rojo, la carne de engorde y el chile verde.

Mientras que el componente de precios regulado por el gobierno también experimentó una inflación del 0.06 por ciento, con una proporción de inflación del 0.01 por ciento. Donde el producto dominante contribuye a la inflación en este grupo es el motor Kretek y Hand Clove Crew.

Por otro lado, Continúa Habibullah, los productos que realmente contribuyeron a la deflación en septiembre de 2025, por ejemplo, como chalotes con una contribución a 0.12 por ciento de deflación, tomates 0.03 por ciento y varios otros productos básicos.

«Por ejemplo, como ajo, pimienta de cayena, arroz, pepinos y tarifas de secundaria (SMA), con una contribución a la deflación del 0.01 por ciento cada uno», dijo.