Infinity ‘usó 669 disparos VFX y fue inspirado por’ Top Gun ‘

«Espejo negro«Cerró la temporada 7 con una secuela del» USS Callister «de la temporada 4. Titulado «Uss Callister: Into Infinity», el episodio épico presentaba hiperespacio, una batalla espacial y clonación con asentimientos a obras clásicas de ciencia ficción y más.

El viaje de 90 minutos narra las aventuras de Nanette (Cristin Milioti) y su tripulación, incluidos clones de otros empleados «Infinity» Karl (Billy Magnussen), Nate (Osy Ikhile), Elena (Milanka Brooks) y Kabir (Paul G. Raymond). Ubicado unos meses después de «USS Callister», la vida en el Callister del USS es sombría y una batalla espacial estalla cuando los jugadores de juegos enojados se enfrentan al barco.

El supervisor de VFX de producción, James Maclachlan, tuvo una gigantesca tarea en su mano para navegar por los muchos giros del episodio; En total, hubo 669 tomas de efectos visuales, que, según MacLachlan, «es bastante para un episodio».

La batalla espacial

El equipo de Maclachlan volvió a lo básico, usando dardos de papel y arrojándolos por las oficinas de producción. Capturaron la acción en un iPhone para ayudar a visualizar la secuencia.

Se hizo referencia a una gran cantidad de influencias de «Top Gun» a «Star Wars» y se puede ver durante la batalla espacial. «Había mucha ‘Star Trek'», dice, al igual que «Rush» y las imágenes del avión de combate de la Segunda Guerra Mundial. «Ralentamos de regreso a través de eso y echamos un vistazo a cómo se mueve la cámara y cómo reaccionan los objetos», dice. El objetivo era «ser tan contundente como pudiéramos porque sabíamos que cada una de las secuencias estaba bastante condensada, pero sabíamos que lo que queríamos hacer era mantener los niveles de energía en el nivel correcto».

Los fanáticos que prestan mucha atención también notarán el guiño a Leeroy Jenkins de «World of Warl of Warcraft». Maclachlan dice que querían mantener la batalla espacial basada en el mundo de los juegos. A Showrunner Charlie Brooker se le ocurrió la idea de agregar placas de circuito impresas y chips a objetos. Pero el alma se trataba siempre de tratar de estar en los juegos, señala Maclachlan: «Escuchas a Leeroy Jenkins gritar justo cuando despegan».

La secuencia finalmente se unió en la bahía de edición. «Se trataba de ir al garaje de Daly (Jesse Plemons) y ver la tensión allí abajo, y luego están zumbando por la batalla espacial y el fuego y las explosiones láser», dice Maclachlan. «Fue un equilibrio real cuando estábamos en la edición de asegurarnos de que se sintió bien, rebotando entre estas dos atmósferas muy diferentes y manteniendo ese nivel de tensión, efectivamente, entre los dos caracteres».

Nick Wall/Netflix

Hiperespacio

Con el diseño del hiperespacio, MacLachlan se mantuvo en la marca de callister de púrpura y cian para las vigas. «Esa escena debía sentirse como un túnel. No queríamos que se sintiera como un gran espacio vacío», dice sobre el movimiento. «Tenía que sentir que vas de un punto a otro». Su inspiración provino de un recuerdo de máquinas de humo en Discos: «Te apuntan con un cono de láser, la luz láser golpea la atmósfera, y causa toda esa hermosa textura verde y ahumada. Así que trabajamos un poco de eso allí».



Teletransportación y clonación



Maclachlan y el director de fotografía Stephan Pehrsson, iPhones en la mano, alistaron al elenco para dirigirse a las oficinas de producción y deambular. «Marcaron el piso» y «caminaron con ángulos de filmación».

«Cuando nos mudamos al teletransportador, lo disparó a mano», dice Maclachlan. «Tuvimos una palabra con el equipo de iluminación, organizamos un sistema donde podían sincronizar lo que las luces del teletransportador estaban haciendo en ciertos momentos. Presionaron el juego en una animación que alimentó las luces».

En cuanto a los dobles, él y Pehrsson fueron en un lugar de la unidad de control de movimiento: «Dispararíamos pases usando el control de movimiento grabado de mano, que luego reproduciríamos. Pudimos tener a Cristin en la silla y luego de pie, y dispararíamos placas con y sin dobles de cuerpo y lo cosíamos muy bien».