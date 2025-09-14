Infinity Castle ‘se abre a $ 70 millones

«Slayer de demonios: Kimetsu no yaiba infinito castillo ”gobernó sobre el TaquillasDebutando a los poderosos $ 70 millones y estableciendo un récord para la apertura más grande para una película de anime. Su recorrido fue más que duplicado el punto de referencia de $ 31 millones que había sido establecido por «Pokémon: The First Movie de 1999, Mewtwo Strikes Back».

«Infinity Castle», la primera entrega en lo que está destinada a ser una trilogía de recubrimiento en serie para la propiedad, se está reproduciendo en versiones subtituladas y dobladas. También se muestra en muchos teatros de gran formato de gran forma como IMAX, que llevan los precios de los boletos más pronunciados y se suman a su recorrido. «Infinity Castle» ya ha ganado más de $ 279 millones en todo el mundo, incluidos más de $ 200 millones en su Japón natal. Allí, todavía se ubica como el lanzamiento número 1 ocho semanas en el lanzamiento. Se ha convertido en el tercer lanzamiento más taquillero del país de todos los tiempos.

El banner de distribución de anime de Sony, Crunchyroll, respaldó la película y le dio al estudio un gran éxito después de un verano relativamente tranquilo que vio a las fallas como «atrapado robando» y artistas más modestos como «Karate Kid: Legends» y «Sé lo que hiciste el verano pasado». «Infinity Castle» también venció a «Bad Boys: Ride or Die» ($ 56.5 millones) para convertirse en el primer partido interno de Sony en más de dos años.

El campeón del fin de semana pasado, Warner Bros. y «The Conjuring: Last Rites» de New Line, se establecieron para el segundo lugar, cayendo un 69% para ganar $ 26.1 millones. Eso lleva el total nacional de la película a $ 131.1 millones.

Tanto «The Conjuring: Last Rites» como «Infinity Castle» habían destrozado las proyecciones, levantando la taquilla de septiembre, que se esperaba que fuera lenta y reforzando a los expositores con esperanza de una caída más fuerte de lo esperado después de una decepcionante temporada de verano. Ha sido un período turvo en los multiplexes, lleno de brotes durmientes como «armas», así como franquicias como Marvel que ya no funcionan en sus niveles anteriores.

«Infinity Castle» no fue el único lanzamiento amplio nuevo. Ahí está «Downton Abbey: el gran final«, Destinado a servir como despedida para una franquicia que generó un programa de televisión y varias aventuras de pantalla grande. Lanzado por las características de Focus de Focus Etely de Universal,» The Grand Finale «obtuvo $ 18.1 millones. Eso es una mejora de la entrada previa en las Grandes Casas y los Servidores y Aristocrats que viven allí,» Downton Abbey: A New Era «, que debutó en $ 16 millones en 2022. El público que vivió allí, el público» fue el público «, el público» fue el público «. abrumadoramente femenino (72%), blanco (73%) y mayor (57%más de 55 años).

Otros nuevos lanzamientos incluyen la adaptación Stephen King de Lionsgate «La larga caminata«Que se lanzó en cuarto lugar a $ 11.5 millones, y» Spinal Tap II: The End continúa «de Bleecker Street, una secuela de una amada comedia de culto que ganó $ 1.7 millones mientras ocupaba el décimo lugar.

La apertura de «The Long Walk’s» está silenciada. Sin embargo, la película, dirigida por Francis Lawrence («The Hunger Games») y protagoniza prometedores como Cooper Hoffman y David Jonsson, solo costó $ 20 millones para producir, minimizando el riesgo financiero del estudio. Lionsgate ha tenido un tramo difícil en la taquilla, presentando fallas como «Americana», «Date prisa mañana» y «bailarina». Pero la salvación puede estar a la vista, con Lionsgate lanzando una adaptación del best-seller «The Housmaid», la comedia Aziz Ansari «Good Fortune» y «Now You Ve Me: Now You Don’t» en la mitad de 2025.

El relanzamiento de Disney de «Toy Story» alcanzó $ 3.5 millones en 2,375 teatros. La reedición del 30 aniversario de la primera característica de Pixar parece completar los cinco primeros.

En el frente Arthouse, Mubi lanzó «The History of Sound», un romance histórico con Paul Mescal y Josh O’Connor, en cuatro teatros, donde ganó $ 85,786 por un promedio por pantalla de $ 21,446

El éxito de «Infinity Castle» ha llevado a uno de los fines de semana de septiembre más taquilleros de todos los tiempos con un total estimado para todas las películas de alrededor de $ 145 millones, que es una mejora del 50% en el mismo fin de semana hace un año cuando «Beetlejuice Beetlejuice» superó los gráficos en su segunda semana de lanzamiento.