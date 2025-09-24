Infinity Castle rompió el disco, así que la mejor película de anime de venta de todos los tiempos

Yakarta, Viva – La industria del anime nuevamente forja la historia. Película «Slayer de demonios: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle «fue nombrado oficialmente la mejor película de anime de venta de todos los tiempos en una taquilla global.

Leer también: Colaboración épica! Colección exclusiva de Demon Slayer presenta Demon Slayer



Según el informe de NME, esta película ha excedido los logros espectaculares al ganar más de US $ 555 millones de la venta de entradas en todo el mundo. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

La película realizada por el director Haruo Sotozaki se emitió por primera vez en Japón en julio de 2025, antes de finalmente expandir las alas a varios países, incluidos los Estados Unidos. La presencia de esta película fue bienvenida, tanto por los viejos fanáticos de Kimetsu no Yaiba como de audiencia general que tenían curiosidad por la mejor historia de la popular serie de manga de Koyoharu Getouge.

Leer también: Demon Slayer oficial Temporada 3 ‘Swordsmith Village Arc’





Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

La distribución internacional también juega un papel importante en este gran éxito. Variedad Señalando, la transmisión en América del Norte, Inglaterra y Brasil fue manejada por Crunchyroll, que estaba bajo los auspicios de Sony. Mientras tanto, Toho y Aniplex se encargan de la distribución en Japón y otros mercados asiáticos. Se ha demostrado que esta estrategia es precisa, teniendo en cuenta que la película volvió a la taquilla en el extranjero con 36 millones de dólares adicionales en solo la semana pasada.

Leer también: Sinopsis de Demon Slayer, mejor película de anime japonesa de venta de todos los tiempos



Hasta ahora, «Infinity Castle» registraba US $ 451 millones del mercado internacional y US $ 104 millones de la detección nacional japonesa. El número total superó el récord previamente realizado por «Demon Slayer: Mugen Train» (2020), que en ese momento producía US $ 507 millones y se había convertido en la película japonesa más exitosa de la historia. Este éxito no puede separarse de la historia tensa y emocional.

«Infinity Castle» cuenta la historia de la lucha de un niño que eligió el camino como un asesino del diablo para vengar a su familia mientras busca una cura para su hermano menor que se ha convertido en un demonio. El último arco de este manga se ha convertido en uno de los momentos más esperados de los fanáticos, y se ha demostrado que su adaptación a la pantalla grande puede cumplir con las expectativas.

No solo llena por el famoso actor de voz japonés, la versión inglesa de la película también presenta una sorpresa. El actor Hollywood Channing Tatum estaba alineado para llenar la voz del personaje de Keizo, mientras que Rebecca Wang se convirtió en el actor de voz de Koyuki. La presencia de estos grandes nombres ha ampliado aún más el atractivo de la película en el arena global.

Con este logro, «Demon Slayer: Infinity Castle» no solo fortalece la posición de Kimetsu no Yiba como el fenómeno de la cultura pop mundial, sino que también confirma que el anime se ha convertido en una fuerza importante en la industria cinematográfica internacional.