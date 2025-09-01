Infinity Castle ‘posee el número 1 en la taquilla de Corea

Blockbuster japonés «Slayer de demonios: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle ”ocupó el primer lugar en la taquilla coreana para un segundo fin de semana, recaudando $ 6.3 millones de 800,819 admisiones durante el 29-31 de agosto.

Según Kobis, el servicio de seguimiento operado por el Consejo de Cine de Corea, la película ahora ha acumulado $ 24.4 millones desde su apertura el 22 de agosto. Dirigido por Sotozaki Haruo y producido por Ufotable, «Infinity Castle» adapta el arco final climático del manga de la visión de la cadena de Koyoharu. Los miembros del reparto de voz que regresa incluyen a Hanae Natsuki, Kitō Akari, Shimono Hiro y Matsuoka Yoshitsugu. La película sigue al asalto total del Demon Slayer Corps contra la fortaleza de Kibutsuji Muzan en un intento por poner fin a la guerra entre humanos y demonios. La película es actualmente el número 2 en la tabla global.

Película de Corea del Sur «Mi hija es un zombie«Permaneció en segundo lugar con $ 1.4 millones, lo que elevó su total a $ 36.3 millones desde su lanzamiento del 30 de julio. Brad PittEl drama de carreras «F1» siguió de manera estrecha con $ 1.1 millones, elevando su bruto acumulativo a $ 36.6 millones.

El drama romántico chino «Just For Meeting You» debutó en cuarto lugar con $ 288,232 de 40,486 admisiones en 494 pantallas. Dirigida por Liu Yulin, la película está protagonizada por Liu Haocun como Xu Nian Nian y Song Weilong como Yang Yi. Adaptado de una popular novela juvenil, cuenta la historia de un estudiante transferido cuya rivalidad con un estudiante superior se convierte en un tierno romance, planteando la cuestión de si pueden enfrentar sus sentimientos de larga data cuando se encuentran nuevamente más tarde en la vida.

El misterio de terror japonés «Kinki», dirigido por Koji Shiraishi y protagonizada por Miho Kanno, Chihiro Seno, Eiji Akaso y Yusei Ozawa, colocado en quinto lugar con $ 271,601, empujando su total a $ 1.8 millones. Secuela de acción estadounidense «Nadie 2«Abrió en sexto lugar con $ 148,482, mientras que la comedia romántica de Corea del Sur» bastante loca «, del director Lee Sang-Geun y dirigido por Im Yoon-Ah y Ahn Bo-Hyun, clasificado séptimo con $ 106,738 por un total de $ 2.8 millones.

La función animada de Corea del Sur «The King of Kings» agregó $ 89,780 en octavo, alcanzando $ 8.7 millones en general. La comedia del cuerpo del cuerpo estadounidense «Freakier Friday» se abrió en noveno con $ 84,956, mientras que «Smurfs» completó la lista con $ 43,819, llevando su bruto acumulativo a $ 1.1 millones.

Las 10 mejores películas se combinaron por $ 9.8 millones durante el fin de semana, por debajo de $ 17.4 millones en el cuadro anterior.