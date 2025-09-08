Infinity Castle ‘posee el número 1 en la taquilla de Corea

Blockbuster japonés «Slayer de demonios: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle ”permaneció en la cima de la taquilla coreana para un tercer fin de semana, recaudando $ 3.8 millones de 499,120 admisiones entre el 5 al 7 de septiembre. La película ahora ha alcanzado un acumulativo $ 30.7 millones de 3.96 millones de entradas vendidas, según Kobis, el servicio de seguimiento operado por el consejo de cine coreano.

«The Conjuring: Últimos ritos«Debutó en el segundo lugar con $ 1.2 millones de 164,695 admisiones. La última entrega de la franquicia de terror, dirigida por Michael Chaves y protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga, representó el 14.8% del mercado.

El thriller surcoreano «Informe de asesinato» se abrió en tercer lugar con $ 1.05 millones de 149,954 admisiones. Dirigida por Cho Young-Jun y protagonizada por Cho Yeo-Jeong y Jung Sung-Il, la película sigue a un periodista que acepta entrevistar a un asesino en serie que se responsabiliza de 11 asesinatos.

Brad Pitt Drama de carreras «F1«Ocupó el cuarto lugar con $ 634,000, elevando su bruto acumulativo a $ 37.8 millones. El éxito local» My Daughter Is A Zombie «seguido con $ 604,000 por un total de $ 37.4 millones.

El romance chino «solo para conocerte» agregó $ 177,000, empujando su cumbre a $ 749,000. Dirigida por Liu Yulin, la película está protagonizada por Liu Haocun como Xu Nian Nian y Song Weilong como Yang Yi. Adaptado de una popular novela juvenil, cuenta la historia de un estudiante transferido cuya rivalidad con un estudiante superior se convierte en un tierno romance, planteando la cuestión de si pueden enfrentar sus sentimientos de larga data cuando se encuentran nuevamente más tarde en la vida.

El horror del cuerpo estadounidense «juntos» se abrió con $ 92,000, mientras que la animación china «The Three Little Pigs 3» recaudó $ 66,000 en vistas previas.

El horror misterioso japonés «Kinki» agregó $ 63,000 por $ 1.9 millones acumulativos. Rerelease «ET el extraterrestre» completó el top 10 con $ 34,000, lo que lleva su vida bruta coreana a $ 102,000.

Las 10 películas principales recaudaron colectivamente $ 8.3 millones durante el fin de semana, por debajo de $ 9.8 millones en el cuadro anterior.