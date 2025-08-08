Infinity Castle ‘lidera el cuarteto de anime de Vue Cinemas

Proyecciones de verano

Vue Entertainment está bancando la creciente base de fanáticos del Reino Unido del anime con un cuarteto de lanzamientos teatrales anclados por los muy esperados «Slayer de demonios: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle «, listo para inclinarse el 12 de septiembre.

La cadena de exhibición lanzará dos clásicos 4K recién remasterizados del aclamado director Mamoru Hosoda Junto a una característica fresca de Hatsune Miku. «Guerra de Verano«Lanzado el 3 de agosto, y será seguido por»Niños de lobo«El 17 de agosto y»¡Etapa colorida! La película: un miku que no puede cantar“El 31 de agosto.

«Summer Wars» sigue a un tímido prodigio de matemáticas que desata accidentalmente una AI deshonesta que amenaza la infraestructura digital global. «Wolf Children» se centra en una joven madre que cría dos descendientes medio humanos y medio lobo a lo largo de una narrativa que abarca la década que explora temas de identidad y aceptación. La película Miku presenta un giro en el fenómeno de Idol virtual, con una versión del personaje que ha perdido su habilidad de canto.

La secuela de «Demon Slayer» de septiembre, una Gran golpe en JapónReune al trío de depósito de demonios de Tanjiro, Zenitsu e Inosuke para lo que Vue está posicionando como «la película de anime más esperada del año».

«El fandom del anime continúa creciendo aquí en el Reino Unido, y estamos orgullosos de ser parte de esa comunidad», dijo Rachel Bland, gerente senior de contenido de pantalla de Vue. «Reconocemos que ver el anime no se trata solo de las imágenes en la pantalla; se trata de la atmósfera, el sonido y la sensación de estar completamente inmerso en una historia. Es por eso que estamos tan emocionados de proyectar estas películas como estaban destinadas a ser vistas, en la pantalla grande».

Hito de los maestros

El 30 Festival Internacional de Cine de Busan Mostrará «Momentos definitorios del cine asiático», con una reunión sin precedentes de aclamados directores y actores del 17 al 26 de septiembre.

El programa especial marca la tercera iteración de «Asian Cinema 100», desarrollado con el Instituto de Cine de la Universidad Nacional de Pusan y el archivo de cine coreano. Después de encuestas completas de 161 figuras de la industria de 34 países, los organizadores seleccionaron 119 películas, con 10 títulos de proyección en el festival.

Los asistentes confirmados incluyen Jafar Panhi («Esto no es una película»), Marziyeh Meshkiny («El día que me convertí en mujer»), Jia Zhang-ke («Bodegón»), Tsai Ming-Liang y Lee Kang-sheng («Adiós, Dragon Inn»), Wang Bing («Tie xi qu: oeste de las pistas»), Johnnie («Elección»), Lee Chang-dong («Incendio»), Park Chan-Wook («Viejo chico») y Le dijo a Yuya («Nadie sabe»).

El programa contará con sesiones de conversación que exploran las dimensiones creativas del cine asiático. BIFF publicará un libro conmemorativo titulado «Defining Moments of Asian Cinema – 100 mejores películas asiáticas desde 1996», incluidos ensayos de cineastas y críticos.