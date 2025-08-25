Infinity Castle ‘domina la taquilla coreana

Blockbuster animado japonés «Slayer de demonios: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle ”irrumpió en la taquilla coreana durante el fin de semana del 22 al 24 de agosto, abriendo con $ 12.6 millones de 1.6 millones de admisiones, según Kobis, el servicio de seguimiento operado por el Consejo de Cine de Corea.

Jugando en 2,298 pantallas, la película capturó el 72.6% de la participación de mercado y ha ganado $ 12.9 millones en total, incluidas las vistas previas. La película es actualmente el número 1 en la tabla global.

Dirigida por Sotozaki Haruo y producida por Ufotable, «Infinity Castle» adapta el arco final climático del manga exitoso de Getouge Koyoharu. Los miembros del reparto de voz que regresa incluyen a Hanae Natsuki, Kitō Akari, Shimono Hiro y Matsuoka Yoshitsugu. La película sigue al asalto total del Demon Slayer Corps contra la fortaleza de Kibutsuji Muzan en un intento por poner fin a la guerra entre humanos y demonios.

Película de Corea del Sur «Mi hija es un zombie«Cayó al segundo lugar, pero aún obtuvo $ 1.9 millones de 272,232 admisiones. La película, dirigida por Pil Gam-Sung y protagonizada por Jo Jung-Seok, Lee Jung-Eun, Cho Yeo-Jeong, Yoon Kyung-Ho y Choi Yoo-Ri, ahora ha alcanzado $ 34.2 millones desde que abrió el 30 de julio el 30 de julio.

Brad PittEl drama de carreras «F1» siguió en tercer lugar con $ 1.1 millones, lo que lleva su bruto acumulativo a $ 35 millones.

El misterio de terror japonés «Kinki», dirigido por Koji Shiraishi y protagonizada por Miho Kanno, Chihiro Seno, Eiji Akaso y Yusei Ozawa, ubicado en cuarto lugar con $ 342,323. Su total de funcionamiento es de $ 1.3 millones.

La comedia romántica de Corea del Sur «Pretty Crazy», del director Lee Sang-Geun y dirigida por IM Yoon-Ah y Ahn Bo-Hyun, ganó $ 322,228 por un Cume de $ 2.6 millones.

La función animada de Corea del Sur «The King of Kings» agregó $ 154,849, elevando su total a $ 8.7 millones.

«Smurfs» recaudó $ 78,929 por $ 1.1 millones hasta la fecha, mientras que «Los malos 2«Recogió $ 74,132, lo que llevó su cumbre a $ 2.5 millones.

“Solo Dios lo sabe todo, un thriller-misterio de Corea del Sur dirigido por Paek Seung-Hwan, inaugurado en el noveno lugar con $ 73,815 por un acumulativo $ 91,924. La película sigue a Do-woon (Shin Seung-ho), un sacerdote criado en la iglesia que, durante una confesión, aprende que su madre podría haber sido asesinada, y ese grupo peligroso puede ser un grupo peligroso. Ji-eun, Park Myung-Hoon y Jeon So-Min.

Completando la tabla, la película de comedia de comedia negra danesa-noruega «The Ugly Stepasister, una comedia negra de Horror de cuerpo satírico de Dinamarca y Noruega, debutó en décima parte de $ 70,617 por un total de $ 125,375 de 17,468 admisiones.