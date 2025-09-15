Infinity Castle ‘continúa reinado en la cima de la taquilla de Corea

Juggernaut japonés «Slayer de demonios: Kimetsu no Yaiba – La película: Infinity Castle ”permaneció en la cima de la taquilla coreana para un cuarto fin de semana, recaudando $ 2.6 millones de 330,444 admisiones entre el 12 al 14 de septiembre.

Según Kobis, el servicio de seguimiento operado por el Consejo de Cine de Corea, la adaptación del anime ahora ha ganado $ 34.8 millones localmente. También es la película número 1 en la tabla global, por comscore.

Thriller misterioso de Corea del Sur «Lo feo«Debutó en segundo lugar con $ 2.1 millones de 281,924 admisiones y ahora tiene un total acumulativo de $ 2.4 millones. Dirigido y escrito por Yeon Sang-hoLa película está protagonizada por Park Jeong-Min junto a Kwon Hae-Hyo, Shin Hyun-Been, Im Seong-Jae y Han Ji-Hyun. La trama sigue a Dong-Hwan, el hijo de un maestro de grabado de sello con discapacidad visual, que descubre restos esqueléticos e investiga la verdad oculta sobre la desaparición de su madre cuatro décadas antes.

En tercer lugar por fuerza de 78.063 admisiones, Brad Pitt El drama de carreras «F1» ganó $ 415,168, empujando su total acumulativo a $ 38.6 millones. «The Conjuring: Last Rites» ocupó el cuarto lugar con $ 582,016, llegando a $ 2.7 millones desde su lanzamiento el 3 de septiembre. El drama criminal coreano «Informe de asesinato» siguió de cerca en quinto lugar, recaudando $ 537,690 por un cuido de $ 2.1 millones. Dirigida por Cho Young-Jun y protagonizada por Cho Yeo-Jeong y Jung Sung-Il, la película sigue a un periodista que acepta entrevistar a un asesino en serie que se responsabiliza de 11 asesinatos.

La película coreana «My Daughter Is A Zombie» ocupó el sexto lugar con $ 237,129, elevando su total a $ 37.9 millones. La nueva entrada local, la película de terror «Homecam», aterrizó en el número 7 con $ 287,052, mientras que el relanzamiento de «Princess Mononoke» recaudó $ 238,734 por un cultivo de $ 437,239.

En el número 9, la secuela documental «The Birth of Corea 2» abrió con $ 105,638 de 14,149 admisiones. La película examina la historia moderna de Corea, particularmente la fundación de la República de Corea, siguiendo su predecesor.

El romance chino «solo para conocerte» completó la tabla con $ 93,327 por un total de $ 912,836. Dirigida por Liu Yulin, la película está protagonizada por Liu Haocun como Xu Nian Nian y Song Weilong como Yang Yi. Adaptado de una popular novela juvenil, cuenta la historia de un estudiante transferido cuya rivalidad con un estudiante superior se convierte en un tierno romance, planteando la cuestión de si pueden enfrentar sus sentimientos de larga data cuando se encuentran nuevamente más tarde en la vida.

Las 10 mejores películas recaudaron colectivamente $ 8.1 millones durante el fin de semana, por debajo de $ 8.3 millones la semana anterior.