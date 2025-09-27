Infid revela el importante papel de la generación más joven como agentes de cambio en la diversidad y los derechos humanos.

Yakarta, Viva – El Foro Internacional de las ONG sobre Desarrollo Indonesio (Infid) afirmó que los jóvenes son agentes de cambio en la diversidad y los derechos humanos (JAMÓN). Que, listo para tratar las diferencias, mantiene el fuego de la democracia ardiendo y realizando una Indonesia inclusiva y justa.

El gerente del programa infid de Program Abdul Waidl dijo que la encuesta infid en 2021 reveló hasta el 42.5 por ciento de los jóvenes que aún tienen una opinión que considera su creencia como mayoría y tiende a ser intolerante con otras creencias, especialmente las minorías.

En la cima del Festival de Derechos Humanos de 2025 en Yakarta, hoy dijo que esto también se vio agravado por el comportamiento y política Discriminatorio a la crisis climática que exacerba el conflicto social. Luego, amplíe la desigualdad y aumente la vulnerabilidad de los grupos marginales.

Agregó que los datos del Instituto Setara mostraron que hubo 217 casos de violaciones de libertad religiosa y creencia (KBB) en 2023. Por lo tanto, infundido junto con la Coalición de la Sociedad Civil realizó el Festival de Derechos Humanos de 2025, que nació de la conciencia crítica de que la diversidad, como la fuerza principal de Indonesia, se enfrenta a una prueba seria.

«Este festival de derechos humanos no es una celebración de la condición de los derechos humanos que han sido perfectos, sino la respuesta de los jóvenes a la dinámica social y política que erosiona la tolerancia y la unidad. Esta es una invitación para actuar», dijo Waidl a partir de su declaración el sábado 27 de septiembre de 2025.

Dijo, al promover el diálogo, la colaboración y la acción concreta, dijo, el festival se convirtió en un foro para generación joven Para hacer eco de varios valores de tolerancia y unidad en medio de los desafíos sociales, políticos y ambientales. La esperanza, el festival será el primer paso para realizar la justicia en varios aspectos, fortalecer la participación de los jóvenes y transformar las aspiraciones en políticas.

El pico del Festival de Derechos Humanos 2025 es la preparación y entrega de recomendaciones de políticas nacidas de una serie de diálogo y discusiones antes y durante el festival. Luego, la recomendación se presentó directamente al representante parlamentario, a saber, el presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes XIII Willy Aditya y miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes VI Rieke Diah Pitaloka.

El Director Ejecutivo de Infid Siti Khoirun Ni’mah dijo que parte del estímulo colectivo de los jóvenes incluyó la ratificación del proyecto de ley (RUU) de los pueblos indígenas, revocando regulaciones regionales discriminatorias que arrinconan ciertas identidades.

Además, se agregó que los jóvenes también exigieron la reforma del sistema educativo y la asignación del 20 por ciento del presupuesto educativo que se implementará en su totalidad social para trabajadores informales y trabajos de mantenimiento o trabajadores domésticos, y la apertura de un trabajo formal justo e inclusivo.

«Los jóvenes también instaron a la regulación sobre la protección de los datos personales y los ecosistemas digitales que son seguros e inclusivos», dijo Siti en la misma ocasión.

Según él, los representantes parlamentarios han escuchado de primera mano las demandas válidas y auténticas de los disturbios de los jóvenes indonesios. Por esta razón, invitó a la sociedad civil a continuar alentando las aspiraciones de los jóvenes a ser realmente implementadas.

«Creo que a partir de ahora necesitamos continuar protegiendo esto», dijo.

El Festival de Derechos Humanos de este año toma el tema de los jóvenes para cuidar a los diferentes: mantener la democracia, la justicia, la libertad. Esta vez, el festival no es solo una celebración, sino una etapa de resistencia creativa contra la amenaza del deterioro democrático, el aumento del exclusivismo y los desafíos para el cumplimiento de los derechos humanos en Indonesia. (Hormiga)