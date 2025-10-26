Infantino lanza el torneo oficial de la FIFA para la ASEAN, oportunidad para que la selección nacional de Indonesia domine el Sudeste Asiático

VIVA – La Federación Mundial de Fútbol (FIFA) lanzó oficialmente un nuevo torneo titulado Copa FIFA ASEANun prestigioso evento entre países del sudeste asiático en el que participarán 11 países miembros.

Se ha confirmado que Indonesia será uno de los participantes y se dice que este momento abre grandes oportunidades para Equipo Nacional Indonesia parecerá más competitiva a nivel regional.

Presidente de la FIFA, Gianni InfantinoDijo que la Copa FIFA ASEAN no era sólo un torneo, sino un símbolo de unidad y un nuevo espíritu del fútbol del Sudeste Asiático.

«La Copa de la FIFA ASEAN fue creada para esta región y en ella participan los 11 países miembros. Este torneo tendrá un gran impacto, no sólo en el sudeste asiático, sino también en todo el mundo», afirmó Infantino, citado por Bharian.

Para el fútbol indonesio, la presencia de la Copa FIFA ASEAN es un nuevo capítulo muy importante. A diferencia de Copa AFF que no ha sido incluido en el calendario oficial de la FIFA, este torneo está bajo el auspicio directo de la máxima federación de fútbol del mundo.

Esto significa que la selección nacional de Indonesia puede aparecer con toda su fuerza, incluida la convocatoria de jugadores de la diáspora que a los clubes les ha resultado difícil liberar porque la FIFA no reconoce el calendario de la AFF.

Con estatus de torneo oficial, Indonesia también tiene la oportunidad de ganar puntos en el ranking FIFA de cada partido, una gran ventaja para el equipo de Garuda en la búsqueda de una mejor posición a nivel mundial.

Infantino explicó que el lanzamiento de la Copa FIFA ASEAN coincidió con la firma de un MoU entre la FIFA y todas las federaciones de fútbol de la ASEAN. Destacó que el número «11» en el número de participantes no es una simple coincidencia.

«El once es un número simbólico en el fútbol. En un equipo hay 11 jugadores, y ahora la ASEAN también tiene un equipo completo. Están dispuestos a unirse y luchar por el título», afirmó.

Los once países que participarán en la Copa FIFA ASEAN son Indonesia, Malasia, Tailandia, Vietnam, Filipinas, Myanmar, Camboya, Laos, Brunei Darussalam y Timor Leste.

También se espera que la Copa FIFA ASEAN se convierta en un escenario de sana rivalidad entre los países de la ASEAN. Para Indonesia, esta es una oportunidad de medir su fuerza frente a Tailandia y Vietnam, dos países que a menudo actúan como obstáculos en el ámbito regional.

Este torneo también brinda espacio para que el entrenador de la selección nacional presente el mejor equipo con pleno apoyo de la FIFA, incluida la posibilidad de jugar contra estrellas que tienen carreras en el extranjero como Jay IdzesElkan Baggott, a Sandy Walsh.