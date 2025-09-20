Inevitablemente, Kluivert considera a los opositores de Arabia Saudita para beneficiar al equipo nacional indonesio

VIVA – Patrick Kluivert evaluar Equipo nacional indonesio tiene poca ventaja cuando se trata de Arabia Saudita en la cuarta fase Calificación de la Copa Mundial 2026.

El partido caliente se llevará a cabo en Jeddah el 8 de octubre de 2025. Para Kluivert, la situación esta vez es más rentable que el partido anterior que vivió el equipo de Garuda.

Desde que fue nombrado entrenador en enero de 2025, Kluivert ha acompañado a Indonesia en seis juicios y partidos oficiales. De ese número, se llevaron a cabo cuatro partidos en el país, mientras que los otros dos se celebraron en Japón y Australia.

Según Kluivert, jugar en Arabia Saudita facilita a los jugadores indonesios que tienen una carrera en Europa. La distancia del viaje es mucho más corta que tener que volar a Australia o regresar a Indonesia.

«Tal vez [ada] Un poco [keuntungan]Pero ellos son [Arab Saudi] Desarrollar «, dijo Kluivert en Siniar the Haye Way en el canal de YouTube.

«También tenemos que desarrollarnos. Afortunadamente, el viaje a Arabia Saudita es más corto, seis horas. Por lo tanto, es más fácil para los jugadores que vienen de Europa», continuó.

El plan, los jugadores indonesios que juegan en Europa irán directamente a Arabia Saudita para unirse al equipo. El movimiento se tomó porque el tiempo de preparación para el partido fue bastante corto.

En cuanto a los jugadores que aparecen en la competencia nacional, existe la opción de celebrar un campamento de entrenamiento corto. La ubicación todavía se considera, entre Yakarta o directamente en Arabia Saudita, ajustando las necesidades del equipo.

Se espera que esta condición mantenga el enfoque y la resistencia de los jugadores para estar listos para luchar contra dos partidos de vida y muerte en octubre.